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Россия пытается превратить Украину в Сирию: Кулеба обратился к министрам НАТО

Россия пытается превратить Украину в Сирию: Кулеба обратился к министрам НАТО

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в пятницу принял участие в заседании министров иностранных дел государств-членов НАТО, где призвал коллег не дать президенту России Владимир Путину превратить Украину в Сирию, пишет УНН.

Цитата

"Мы стоим бок о бок на защите безопасности Европы, процветания Европы. Россия пытается превратить Украину в Сирию. Тактика, которую они разворачивают, очень подобна той, которую они использовали в Сирии. Но мы не позволим им создать новую Сирию в сердце Европы. Мы готовы к борьбе, мы продолжим борьбу, но нам нужна ваша помощь. Если ее не будет - вам придется нести ответственность за жизни и страдания гражданских украинцев, погибших из-за ракетно - бомбовых ударов безжалостных российских пилотов", - отметил министр в своем обращении.

Детали

По его словам, в течение последних восьми дней он получал сообщения от многих министров иностранных дел, которые спрашивали, не поздно ли еще помочь Украине с оружием.

"Я убежден, что эта война развивается таким образом, что наступит момент, когда вы будете хотеть обеспечить нас всем, буквально всем, что будет нам нужно, чтобы остановить Путина от нападения на вас и превращения жизни в Европе в ужас. Надеюсь, ваша дальнейшая помощь поступит не слишком поздно", - добавил дипломат.

Ранее

Сегодня Генсек НАТО сообщил, что министры иностранных дел НАТО обсуждали вопрос о введении бесполетной зоны над Украиной, однако не хотят отправлять в воздушное пространство Украины свои самолеты.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба накануне сообщил, что примет участие во встрече глав МИД НАТО, где поднимет вопрос о закрытии неба над Украиной.

Как сообщал УНН, ранее петиция на портале Оpenpetition с просьбой к НАТО о закрытии неба над Украиной собрала достаточное количество подписей.

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