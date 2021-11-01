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Росія має нарощувати оборону через дії НАТО - Путін

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Президент Росії Володимир Путін у понеділок наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони країни на тлі військових дій НАТО біля кордонів Росії. Про це пише УНН з посиланням на агенство ТАСС.

Росія має нарощувати оборону через дії НАТО - Путін

Деталі

Виступаючи під час зустрічі з військовими та виробниками зброї у місті Сочі на півдні Росії, Путін особливо відзначив розгортання компонентів протиракетної оборони НАТО під керівництвом США у Східній Європі та почастішання місій кораблів НАТО у водах Росії у Балтійському та Чорному морях.

"Навіть зараз військовий корабель США увійшов у Чорне море, і ми можемо бачити його в бінокль або приціл наших систем оборони", - сказав він, маючи на увазі розгортання американського есмінця USS Porter, який увійшов до Чорного моря у вихідні, а цього тижня до нього приєднається USS Mount Whitney, флагман 6-го флоту США.

У заяві Шостого флоту США говориться, що їхня місія сприятиме "подальшому зміцненню співпраці між силами США та НАТО на морі", додавши, що "союзники та партнери по НАТО об'єднуються для забезпечення безпечного, стабільного та надійного регіону Чорного моря, нарощуючи потенціал партнерів щоб підвищити ефективність та сумісність".

Цитата

"Ми повинні й надалі удосконалювати нашу систему протиповітряної та космічної оборони, оскільки провідні держави розробляють перспективні високошвидкісні ударні озброєння, – сказав Путін. - Це також виправдано військово-політичною ситуацією, включаючи все більш інтенсивні польоти літаків НАТО поблизу Росії, появу бойових кораблів альянсу, озброєних керованими ракетами, у Балтійському та Чорному морях".

Доповнення

Росія обурилася розміщенням кораблів США та інших країн НАТО поблизу вод, які вона вважає своїми власними, оскільки відносини між Москвою та Заходом впали до мінімуму після закінчення Холодної війни та анексії Росією Кримського півострова у 2014 році, її підтримки бойовиків на сході України.

Минулого місяця Росія призупинила свою місію в НАТО і наказала закрити офіс альянсу в Москві після того, як НАТО відкликала акредитацію восьми російських офіційних осіб у своїй штаб-квартирі в Брюсселі, заявивши, що, на її думку, вони таємно працювали на російську розвідку.

Москва неодноразово висловлювала занепокоєння щодо розміщення сил НАТО біля кордонів Росії, називаючи це "загрозою своїй безпеці". Росія та альянс також постійно звинувачують один одного у небезпечних та провокаційних маневрах на морі та в повітрі.

У червні Росія заявила, що один із її бойових кораблів зробив попереджувальні постріли, а військовий літак скинув бомби на британський есмінець Defender, щоб відігнати його від вод Чорного моря біля кримського міста Севастополя. Британія спростувала цю версію, наполягаючи на тому, що в її корабель не стріляли, і повідомила, що есмінець йшов в українських водах.

Як і більшість країн світу, Велика Британія визнає Крим частиною України, незважаючи на анексію півострова Росією.
Після інциденту Москва попередила, що готова атакувати військові кораблі, "що вторглися", якщо вони не прислухаються до попереджень.

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