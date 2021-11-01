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Россия должна наращивать оборону ввиду действий НАТО - Путин

Киев • УНН

 • 18844 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Президент России Владимир Путин в понедельник подчеркнул необходимость усиления противовоздушной обороны страны на фоне военных действий НАТО у границ России. Об этом пишет УНН со ссылкой на агентство ТАСС.

Россия должна наращивать оборону ввиду действий НАТО - Путин

Детали

Выступая во время встречи с военными и производителями оружия в городе Сочи на юге России, Путин особо отметил развертывание компонентов противоракетной обороны НАТО под руководством США в Восточной Европе и учащение миссий кораблей НАТО в водах России в Балтийском и Черном морях.

"Даже сейчас военный корабль США вошел в Черное море, и мы можем видеть его в бинокль или прицел наших систем обороны", - сказал он, имея в виду развертывание американского эсминца USS Porter, который вошел в Черное море в выходные, а на этой неделе к нему присоединится USS Mount Whitney ,флагман 6-го флота США.

В заявлении Шестого флота США говорится, что их миссия будет способствовать "дальнейшему укреплению сотрудничества между силами США и НАТО на море", добавив, что "союзники и партнеры по НАТО объединяются для обеспечения безопасного, стабильного и надежного региона Черного моря, наращивая потенциал партнеров, чтобы повысить эффективность и совместимость".

Цитата

"Мы должны и в дальнейшем совершенствовать нашу систему противовоздушной и космической обороны, поскольку ведущие государства разрабатывают перспективные высокоскоростные ударные вооружения, - сказал Путин. - Это также оправдано военно-политической ситуацией, включая все более интенсивные полеты самолетов НАТО вблизи России, появление боевых кораблей альянса, вооруженных управляемыми ракетами, в Балтийском и Черном морях".

Дополнение

Россия возмутилась размещением кораблей США и других стран НАТО вблизи вод, которые она считает своими собственными, поскольку отношения между Москвой и Западом упали до минимума после окончания Холодной войны и аннексии Россией Крымского полуострова в 2014 году, и ее поддержки боевиков на востоке Украины.

В прошлом месяце Россия приостановила свою миссию в НАТО и приказала закрыть офис Альянса в Москве после того, как НАТО отозвала аккредитацию восьми российских официальных лиц в своей штаб-квартире в Брюсселе, заявив, что, по ее мнению, они тайно работали на российскую разведку.

Москва неоднократно выражала беспокойство относительно размещения сил НАТО у границ России, называя это "угрозой своей безопасности". Россия и НАТО также постоянно обвиняют друг друга в опасных и провокационных маневрах на море и в воздухе.

В июне Россия заявила, что один из ее боевых кораблей сделал предупредительные выстрелы, а военный самолет сбросил бомбы на британский эсминец Defender, чтобы отогнать его от вод Черного моря у крымского города Севастополя. Британия опровергла эту версию, настаивая на том, что в ее корабль не стреляли, и сообщила, что эсминец шел в украинских водах.

Как и большинство стран мира, Великобритания признает Крым частью Украины, несмотря на аннексию полуострова Россией.

После инцидента Москва предупредила, что готова атаковать военные корабли, "что вторглися", если они не прислушаются к предупреждениям.

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