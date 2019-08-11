Росію зарахували до країн, в яких порушуються свобода слова і недоторканність приватного життя

Як повідомляє Verisk Maplecroft у своїй доповіді, 45% світового населення, або 3,38 млрд осіб, живуть зараз у країнах, де не дотримуються їхні права на свободу слова і самовираження, а також на недоторканність приватного життя. При цьому, ситуація з кожним роком погіршується.

"У 2019 році індекс права на конфіденційність показав, що 58 країн були віднесені до категорії "екстремальних ризиків" в порівнянні з 53 країнами в 2017 році, що становить 9%. Аналогічним чином, в індексі свободи думок і виражень спостерігається тенденція до зростання в країнах "екстремального ризику" - з 52 в 2017 році до 58 в цьому році - це зростання на 11%", - йдеться в досліджені.

Автор доповіді зазначає, що придушення свободи слова і вторгнення в приватне життя громадян стає все більш важливою зброєю для придушення голосів незгодних і зміцнення своєї політичної влади.

Усі останні роки в число країн, у яких зневажуються свобода слова і недоторканності приватного життя, входять Північна Корея, Китай, Саудівська Аравія і Росія, а також Туреччина, Єгипет, М'янма, Лаос та інші.

За останні два роки в категорію "екстремального ризику" потрапили: Джібуті, Замбія, Кенія, Сомалі і Танзанія за порушення права на недоторканність приватного життя і Венесуела, Катар, Марокко, Мозамбік, Киргизстан, Папуа-Нова Гвінея і Уганда за порушення свободи вираження думок.

"Глобальний рейтинг, який оцінює 198 країн з таких питань, як порушення конфіденційності даних, масове спостереження, придушення протестів, тюремне ув'язнення журналістів і активістів, вказує на зростаючу тенденцію урядів приймати більш крайні заходи для захисту своїх інтересів", - йдеться в дослідженні.

Нагадаємо, 10 серпня у Москві на проспекті Сахарова проходив узгоджений мітинг з вимогою звільнити політичних в'язнів і допустити до виборів незалежних кандидатів в Московську міську думу й інші органи влади.

Після мітингу почалися "гуляння" Москвою, під час яких колишні учасники узгодженого мітингу ходили Москвою великими групами і вигукували політичні гасла. Поліція РФ почала затримувати тих, хто гуляє російською столицею.

Раніше в ЄС назвали затримання на акції в центрі Москви порушенням свободи слова та зібрань.