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Россию причислили к странам, в которых нарушаются свобода слова и неприкосновенность частной жизни

Киев  •  УНН

 • 11202 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Угроза свободе слова и неприкосновенности частной жизни граждан, неправительственных организаций и предприятий растет во все большем количестве стран, поскольку все больше правительств пытаются сдерживать инакомыслие и контролировать общественное мнение вокруг своих действий. Об этом говорится в последнем исследовании компании по анализу рисков Verisk Maplecroft, передает УНН.

Как сообщает Verisk Maplecroft в своем докладе, 45% мирового населения, или 3,38 млрд человек, живут сейчас в странах, где не соблюдаются их права на свободу слова и самовыражение, а также на неприкосновенность частной жизни. При этом, ситуация с каждым годом ухудшается.

"В 2019 году индекс права на конфиденциальность показал, что 58 стран были отнесены к категории "экстремальных рисков" по сравнению с 53 странами в 2017 году, что составляет 9%. Аналогичным образом, в индексе свободы мнений и выражений наблюдается тенденция к росту в странах "экстремального риска" - с 52 в 2017 году до 58 в этом году - это рост на 11%", - говорится в исследовании.

Автор исследования отмечает, что подавление свободы слова и вторжения в частную жизнь граждан становится все более важным оружием для подавления голосов несогласных и укрепления своей политической власти.

Все последние годы в число стран, в которых попрекаются свобода слова и неприкосновенность частной жизни, входят Северная Корея, Китай, Саудовская Аравия и Россия, а также Турция, Египет, Мьянма, Лаос и другие.

За последние два года в категорию "экстремального риска" попали: Джибути, Замбия, Кения, Сомали и Танзания за нарушение прав на неприкосновенность частной жизни и Венесуэла, Катар, Марокко, Мозамбик, Кыргызстан, Папуа-Новая Гвинея и Уганда за нарушение свободы выражения мнений.

"Глобальный рейтинг, который оценивает 198 стран по таким вопросам, как нарушение конфиденциальности данных, массовое наблюдение, подавление протестов, тюремное заключение журналистов и активистов, указывает на растущую тенденцию правительств принимать более крайние меры для защиты своих собственных интересов", - говорится в исследовании.

Напомним, 10 августа в Москве на проспекте Сахарова проходил согласованный митинг с требованием освободить политических заключенных и допустить к выборам независимых кандидатов в Московскую городскую думу и другие органы власти.

После митинга начались "гуляния" по Москве, во время которых бывшие участники согласованного митинга ходили по Москве большими группами и выкрикивали политические лозунги. Полиция РФ начала задерживать тех, кто гуляет по российской столице.

Ранее в ЕС назвали задержание на акции в центре Москвы нарушением свободы слова и собраний.

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