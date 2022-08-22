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росія хоче, щоб переговори виграли час для нової атаки - Подоляк

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. росія намагається залучити Україну до нових переговорів, щоб виграти час для перегрупування та розпочати новий наступ, заявив у понеділок AFP радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, передає УНН.

росія хоче, щоб переговори виграли час для нової атаки - Подоляк

Деталі

Ось уже кілька тижнів кремль «намагається переконати Україну розпочати переговори», заявив Михайло Подоляк AFP.

Під час таких переговорів Москва хотіла «заморозити конфлікт за збереження статус-кво на окупованих українських територіях», додав він.

росія «направляє свої пропозиції через різних посередників», сказав він, не назвавши їх, оскільки Київ наразі не має політичних контактів із росією.

«Позиція України полягала в тому, що насправді Москва не дуже хотіла серйозних мирних переговорів», - сказав Подоляк. Натомість, за його словами, вони намагалися добитися «оперативної паузи для своєї армії», перш ніж розпочати новий наступ.

Київ відкинув будь-яке переговорне рішення для українських територій, що знаходяться під російською окупацією. Україне хоче повернути собі цю територію, а також територію, яку утримують російські бойовики на сході, і Крим, який росія анексувала в 2014 році.

«Всі інші сценарії… є лише небезпечною оперативною паузою перед новим витком війни», — додав радник.

«Українці чинитимуть опір стільки, скільки потрібно», — зауважив він.

«Це екзистенційна війна, ми не маємо іншого рішення. Відмова від боротьби означає знищення не лише української держави, а й усіх її мирних жителів».

Доповнення

Перші переговори між двома сторонами у перші тижні війни не дали конкретних результатів.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, який зустрічався путіним на початку серпня, неодноразово заявляв, що готовий виступити посередником.

Ердоган відвідав Україну у п'ятницю вперше за шість місяців війни.

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