Росія хоче переодягнути білоруських військових у форму РФ для вторгнення в Україну — Данілов

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"Сьогодні на території Білорусі розробляється спецоперація Російською Федерацією. Вони сьогодні мають велике бажання надіти у форму РФ білоруських військових. Частина білорусів відмовляється воювати проти нашої країни. Але зараз ФСБ РФ і спецслужби на сьогодні вмовляють білорусів переодягнутися в російську форму і за російськими, умовно кажучи, лекалами заходити на нашу територію", - розповів він.

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Білоруські морги переповнені тілами російських військових.