Росія хоче переодягнути білоруських військових у форму РФ для вторгнення в Україну — Данілов
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. На території Білорусі розробляється спецоперація, в ході якої білоруські військові повинні одягнути російську форму для вторгнення в Україну. Про це повідомив Секретар РНБО Олексій Данілов під час телемарафону, передає УНН.
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"Сьогодні на території Білорусі розробляється спецоперація Російською Федерацією. Вони сьогодні мають велике бажання надіти у форму РФ білоруських військових. Частина білорусів відмовляється воювати проти нашої країни. Але зараз ФСБ РФ і спецслужби на сьогодні вмовляють білорусів переодягнутися в російську форму і за російськими, умовно кажучи, лекалами заходити на нашу територію", - розповів він.
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Білоруські морги переповнені тілами російських військових.