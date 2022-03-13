Россия хочет переодеть белорусских военных в форму РФ для вторжения в Украину — Данилов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. На территории Беларуси разрабатывается спецоперация, в ходе которой белорусские военные должны надеть российскую форму для вторжения в Украину. Об этом сообщил Секретарь СНБО Алексей Данилов во время телемарафона, передает УНН.
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"Сегодня на территории Беларуси разрабатывается спецоперация Российской Федерацией. Они сегодня имеют большое желание надеть в форму РФ белорусских военных. Часть белорусов отказывается воевать против нашей страны. Но сейчас ФСБ РФ и спецслужбы на сегодня уговаривают белорусов переодеться в российскую форму и за российским, условно говоря, лекалам заходить на нашу территорию", - рассказал он.
Напомним
Белорусские морги переполнены телами российских военных.