Россия хочет переодеть белорусских военных в форму РФ для вторжения в Украину — Данилов

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"Сегодня на территории Беларуси разрабатывается спецоперация Российской Федерацией. Они сегодня имеют большое желание надеть в форму РФ белорусских военных. Часть белорусов отказывается воевать против нашей страны. Но сейчас ФСБ РФ и спецслужбы на сегодня уговаривают белорусов переодеться в российскую форму и за российским, условно говоря, лекалам заходить на нашу территорию", - рассказал он.

Напомним

Белорусские морги переполнены телами российских военных.