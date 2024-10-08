російський авіаудар по Харкову: кількість постраждалих зросла до семи
Київ • УНН
Внаслідок російського авіаудару по багатоповерхівці в Харкові постраждало 7 людей, з них 2 загинули. Атака відбулася 8 жовтня в Київському районі міста, повідомив мер Ігор Терехов.
Кількість постраждалих внаслідок російського авіаудару по Харкову зросла до семи. Про це заявив міський голова міста Ігор Терехов, передає УНН.
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Кількість постраждалих зросла до семи, з яких двоє загиблих
Нагадаємо
Вдень, 8 жовтня, російські війська завдали удару керованою авіабомбою по багатоповерхівці в Київському району Харкова.