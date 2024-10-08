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російський авіаудар по Харкову: кількість постраждалих зросла до семи

Київ • УНН

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Внаслідок російського авіаудару по багатоповерхівці в Харкові постраждало 7 людей, з них 2 загинули. Атака відбулася 8 жовтня в Київському районі міста, повідомив мер Ігор Терехов.

Кількість постраждалих внаслідок російського авіаудару по Харкову зросла до семи. Про це заявив міський голова міста Ігор Терехов, передає УНН.

Деталі

Кількість постраждалих зросла до семи, з яких двоє загиблих

- заявив Терехов. 

Нагадаємо

Вдень, 8 жовтня,  російські війська завдали удару керованою авіабомбою по багатоповерхівці в Київському району Харкова. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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