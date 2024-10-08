российский авиаудар по Харькову: количество пострадавших возросло до семи
Киев • УНН
В результате российского авиаудара по многоэтажке в Харькове пострадали 7 человек, из них 2 погибли. Атака произошла 8 октября в Киевском районе города, сообщил мэр Игорь Терехов.
Количество пострадавших в результате российского авиаудара по Харькову возросло до семи. Об этом заявил городской голова города Игорь Терехов, передает УНН.
Детали
Количество пострадавших возросло до семи, из которых двое погибших
Напомним,
Днем, 8 октября, российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по многоэтажке в Киевском районе Харькова.