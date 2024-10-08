росіяни вдарили КАБом по багатоповерхівці у Харкові - мер
Київ • УНН
У Харкові російські війська завдали удару керованою авіабомбою по багатоповерхівці в Київському районі. Мер міста Ігор Терехов повідомив про атаку, деталі інциденту уточнюються.
У Харкові російські війська, попередньо, завдали удару керованою авіабомбою по багатоповерхівці в Київському районі, повідомив у вівторок мер Ігор Терехов, передає УНН.
Попередньо удар КАБу по багатоповерхівці в Київському районі. Деталі уточнюються
Раніше повідомлялось про вибух у Харкові.