россияне ударили КАБом по многоэтажке в Харькове - мэр
Киев • УНН
В Харькове российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по многоэтажке в Киевском районе. Мэр города Игорь Терехов сообщил об атаке, детали инцидента уточняются.
В Харькове российские войска, предварительно, нанесли удар управляемой авиабомбой по многоэтажке в Киевском районе, сообщил во вторник мэр Игорь Терехов, передает УНН.
Предварительно удар КАБа по многоэтажке в Киевском районе. Детали уточняются
Ранее сообщалось о взрыве в Харькове.