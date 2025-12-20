російського фігуриста десятова довічно дискваліфікували через звинувачення у сексуальному насильстві
Київ • УНН
російський фігурист іван десятов, який представляє США, довічно відсторонений від змагань з 19 грудня через звинувачення у неправомірній сексуальній поведінці. Естонська фігуристка Солен Мазінг звинуватила його в сексуальному домаганні у 2023 році.
російський фігурист іван десятов, який представляє США, був довічно відсторонений від змагань через звинувачення у сексуальному насильстві. Про це пише УНН з посиланням на Американський центр безпеки спорту.
Деталі
Як вказується на сайті, іван десятов отримав пожиттєву дискваліфікацію з 19 грудня через "неправомірну сексуальну поведінку".
Доповнення
18 жовтня 2024 року Центр безпечного спорту США оголосив, що Десятов був тимчасово відсторонений від участі у спортивних змаганнях через розслідування звинувачень у неправомірних діях. У листопаді естонська фігуристка Солен Мазінг заявила, що стала жертвою сексуального насильства з боку десятова.
Вона стверджувала, що десятов сексуально домагався її в готельному номері під час турніру CS Golden Spin у Загребі 2023 року, після того, як вона прийняла ліки, призначені їй для сну після черепно-мозкової травми.
Нагадаємо
