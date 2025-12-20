російського фігуриста десятова довічно дискваліфікували через звинувачення у сексуальному насильстві

$42.340.00
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
09:25 • 3502 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
08:51 • 6692 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
07:13 • 9412 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
20 грудня, 00:12 • 19865 перегляди
Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову підтримку на 6 мільярдів доларів
19 грудня, 23:26 • 34251 перегляди
"росіян стає все більше, стає все важче" - Зеленський розкрив деталі поїздки до Куп'янська
19 грудня, 22:10 • 25838 перегляди
У США завершилася зустріч України з американськими та європейськими партнерами - Умєров
19 грудня, 15:48 • 31709 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
19 грудня, 15:34 • 40156 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
19 грудня, 14:53 • 31205 перегляди
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Трамп назвав операцію "Удар Яструба" в Сирії відповіддю на загибель військових СШАPhoto20 грудня, 01:09 • 23611 перегляди
російські війська просунулися у Донецькій та Дніпропетровській областях - DeepStatePhoto20 грудня, 01:28 • 3600 перегляди
Затримано агента рф, який намагався встановити відеопастки на автотрасах Дніпра для стеження за ЗСУ20 грудня, 02:33 • 11104 перегляди
путін досі прагне захопити всю Україну та повернути під контроль частину Європи - Reuters20 грудня, 04:40 • 4494 перегляди
Спецпосланець путіна вирушив до США для переговорів щодо України05:57 • 10018 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 62529 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 41321 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 49822 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 09:00 • 44139 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 69333 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кароль Навроцький
Рустем Умєров
Піт Гегсет
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Крим
Одеса
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 19522 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 66785 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 48190 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 45900 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 51968 перегляди
російського фігуриста десятова довічно дискваліфікували через звинувачення у сексуальному насильстві

Київ • УНН

 • 20 перегляди

російський фігурист іван десятов, який представляє США, довічно відсторонений від змагань з 19 грудня через звинувачення у неправомірній сексуальній поведінці. Естонська фігуристка Солен Мазінг звинуватила його в сексуальному домаганні у 2023 році.

російського фігуриста десятова довічно дискваліфікували через звинувачення у сексуальному насильстві

російський фігурист іван десятов, який представляє США, був довічно відсторонений від змагань через звинувачення у сексуальному насильстві. Про це пише УНН з посиланням на Американський центр безпеки спорту.

Деталі

Як вказується на сайті, іван десятов отримав пожиттєву дискваліфікацію з 19 грудня через "неправомірну сексуальну поведінку".

Доповнення

18 жовтня 2024 року Центр безпечного спорту США оголосив, що Десятов був тимчасово відсторонений від участі у спортивних змаганнях через розслідування звинувачень у неправомірних діях. У листопаді естонська фігуристка Солен Мазінг заявила, що стала жертвою сексуального насильства з боку десятова.

Вона стверджувала, що десятов сексуально домагався її в готельному номері під час турніру CS Golden Spin у Загребі 2023 року, після того, як вона прийняла ліки, призначені їй для сну після черепно-мозкової травми.

Нагадаємо

Міжнародне агентство з чесності тенісу (ITIA) оголосило про дискваліфікацію французького тенісиста Квентіна Фолліо на 20 років та накладення на нього штрафу в розмірі 70 000 доларів за участь у договірних матчах.

Павло Башинський

СпортКримінал та НПНовини Світу