российского фигуриста десятова пожизненно дисквалифицировали из-за обвинений в сексуальном насилии
Киев • УНН
российский фигурист иван десятов, представляющий США, пожизненно отстранен от соревнований с 19 декабря из-за обвинений в неправомерном сексуальном поведении. Эстонская фигуристка Солен Мазинг обвинила его в сексуальном домогательстве в 2023 году.
российский фигурист иван десятов, представляющий США, был пожизненно отстранен от соревнований из-за обвинений в сексуальном насилии. Об этом пишет УНН со ссылкой на Американский центр безопасности спорта.
Подробности
Как указывается на сайте, иван десятов получил пожизненную дисквалификацию с 19 декабря из-за "неправомерного сексуального поведения".
Дополнение
18 октября 2024 года Центр безопасного спорта США объявил, что десятов был временно отстранен от участия в спортивных соревнованиях из-за расследования обвинений в неправомерных действиях. В ноябре эстонская фигуристка Солен Мазинг заявила, что стала жертвой сексуального насилия со стороны десятова.
Она утверждала, что десятов сексуально домогался ее в гостиничном номере во время турнира CS Golden Spin в Загребе в 2023 году, после того, как она приняла лекарства, предназначенные ей для сна после черепно-мозговой травмы.
Напомним
