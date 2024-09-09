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російські обстріли на Донеччині: 3 загиблих та 5 поранених за добу

Київ • УНН

 • 22891 перегляди

Російські війська 9 вересня 17 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок атак загинуло троє мирних жителів, ще 5 людей отримали поранення, пошкоджено десятки будинків.

російські війська 9 вересня 17 разів обстріляли населені пункти Донецької області, внаслідок чого загинуло троє мирних жителя, ще 5 людей в області отримали поранення. Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

За 8 вересня росіяни вбили 3 жителів Донеччини - у Черкаському. Ще 5 людей в області за добу дістали поранення

- написав Філашкін у Telegram.

За даними голова ОВА, оперативна ситуація по області станом на ранок 9 вересня виглядає наступним чином.

  • Покровський район. У Кураховому пошкоджено 12 будинків, у Гірнику — приватний будинок і багатоповерхівку, в Острівському — 3 будинки, ще 1 — у Ганнівці. У Покровську знищено 3 приватні будинки.
  • Краматорський район. У Торському Лиманської громади зруйновано будинок. В Іллінівській громаді пошкоджені 14 об'єктів: 10 в Іллінівці, 3 в Катеринівці і 1 у Плещіївці. У Костянтинівці пошкоджено промислову будівлю; також у громаді зруйновано будинок і пошкоджено 4 у Миколаївці, зруйновано будинок у Марковому, пошкоджено 5 будинків у Предтечиному і 3 у Віролюбівці.
  • Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і 2 промислові будівлі.

"Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 2011 людей, у тому числі 210 дітей", - вказав Філашкін.

рф вночі вдарила по Харкову та району, через обстріли за добу 1 загибла та 16 постраждалих, зокрема і дитина09.09.24, 08:59 • 26546 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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