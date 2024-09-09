російські обстріли на Донеччині: 3 загиблих та 5 поранених за добу
Київ • УНН
Російські війська 9 вересня 17 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок атак загинуло троє мирних жителів, ще 5 людей отримали поранення, пошкоджено десятки будинків.
російські війська 9 вересня 17 разів обстріляли населені пункти Донецької області, внаслідок чого загинуло троє мирних жителя, ще 5 людей в області отримали поранення. Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
За 8 вересня росіяни вбили 3 жителів Донеччини - у Черкаському. Ще 5 людей в області за добу дістали поранення
За даними голова ОВА, оперативна ситуація по області станом на ранок 9 вересня виглядає наступним чином.
- Покровський район. У Кураховому пошкоджено 12 будинків, у Гірнику — приватний будинок і багатоповерхівку, в Острівському — 3 будинки, ще 1 — у Ганнівці. У Покровську знищено 3 приватні будинки.
- Краматорський район. У Торському Лиманської громади зруйновано будинок. В Іллінівській громаді пошкоджені 14 об'єктів: 10 в Іллінівці, 3 в Катеринівці і 1 у Плещіївці. У Костянтинівці пошкоджено промислову будівлю; також у громаді зруйновано будинок і пошкоджено 4 у Миколаївці, зруйновано будинок у Марковому, пошкоджено 5 будинків у Предтечиному і 3 у Віролюбівці.
- Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і 2 промислові будівлі.
"Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 2011 людей, у тому числі 210 дітей", - вказав Філашкін.
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