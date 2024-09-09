российские обстрелы в Донецкой области: 3 погибших и 5 раненых за сутки

российские войска 9 сентября 17 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, в результате чего погибли трое мирных жителя, еще 5 человек в области получили ранения. Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

За 8 сентября россияне убили 3 жителей Донецкой области - в Черкасском. Еще 5 человек в области за сутки получили ранения - написал Филашкин в Telegram.

По данным председатель ОВА, оперативная ситуация по области по состоянию на утро 9 сентября выглядит следующим образом.

Покровский район. В Курахово повреждены 12 домов, в Горняке - частный дом и многоэтажка, в Островском - 3 дома, еще 1 - в Анновке. В Покровске уничтожено 3 частных дома.

Краматорский район. В Торском Лиманской громады разрушен дом. В Ильиновской громаде повреждены 14 объектов: 10 в Ильиновке, 3 в Катериновке и 1 в Плещеевке. В Константиновке повреждено промышленное здание; также в громаде разрушен дом и повреждены 4 в Николаевке, разрушен дом в Марково, повреждены 5 домов в Предтечино и 3 в Веролюбовке.

Бахмутский район. В Северске повреждены 2 дома. В Часовоярской громаде повреждены 7 частных домов, 2 многоэтажки и 2 промышленных здания.

"Всего за сутки россияне 17 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 2011 человек, в том числе 210 детей", - указал Филашкин.

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