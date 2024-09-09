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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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российские обстрелы в Донецкой области: 3 погибших и 5 раненых за сутки

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9 сентября 2024, 06:53  •  17701 просмотра

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Российские войска 9 сентября 17 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате атак погибло трое мирных жителей, еще 5 человек получили ранения, повреждены десятки домов.

российские войска 9 сентября 17 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, в результате чего погибли трое мирных жителя, еще 5 человек в области получили ранения. Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

За 8 сентября россияне убили 3 жителей Донецкой области - в Черкасском. Еще 5 человек в области за сутки получили ранения

- написал Филашкин в Telegram.

По данным председатель ОВА, оперативная ситуация по области по состоянию на утро 9 сентября выглядит следующим образом.

  • Покровский район. В Курахово повреждены 12 домов, в Горняке - частный дом и многоэтажка, в Островском - 3 дома, еще 1 - в Анновке. В Покровске уничтожено 3 частных дома.
  • Краматорский район. В Торском Лиманской громады разрушен дом. В Ильиновской громаде повреждены 14 объектов: 10 в Ильиновке, 3 в Катериновке и 1 в Плещеевке. В Константиновке повреждено промышленное здание; также в громаде разрушен дом и повреждены 4 в Николаевке, разрушен дом в Марково, повреждены 5 домов в Предтечино и 3 в Веролюбовке.
  • Бахмутский район. В Северске повреждены 2 дома. В Часовоярской громаде повреждены 7 частных домов, 2 многоэтажки и 2 промышленных здания.

"Всего за сутки россияне 17 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 2011 человек, в том числе 210 детей", - указал Филашкин.

рф ночью ударила по Харькову и району, из-за обстрелов за сутки 1 погибшая и 16 пострадавших, в том числе и ребенок9 сентября 2024, 05:59 • 22252 просмотра

Татьяна Краевская

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