російські ДРГ займаються мінуванням території - Демченко
Київ • УНН
Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив про зміну тактики російських ДРГ. Замість прямих боїв вони тепер займаються мінуванням територій.
Діяльність російських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) змінилася, замість безпосередніх боїв вони зосередилися на мінуванні територій. Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.
Практично, нічого не змінилось, якщо раніше ДРГ намагались вступати в бій з українськими військовими, але зараз їхня діяльність більше проявляється в тому, що вони займаються мінуванням території,
За його словами, ДПСУ активно використовує БпЛА, технічні засоби контролю за місцевістю, щоб вчасно викривати ДРГ і не дозволяти їм чинити будь-які дії на території України.
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Активність диверсійно-розвідувальних груп значно зменшилася, особливо у Сумській області, але ворог не повністю відмовився від диверсійних дій.