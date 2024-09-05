российские ДРГ занимаются минированием территории - Демченко

Деятельность российских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) изменилась, вместо непосредственных боев они сосредоточились на минировании территорий. Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Практически, ничего не изменилось, если раньше ДРГ пытались вступать в бой с украинскими военными, но сейчас их деятельность больше проявляется в том, что они занимаются минированием территории, - говорит Демченко.

По его словам, ГПСУ активно использует БпЛА, технические средства контроля за местностью, чтобы вовремя разоблачать ДРГ и не позволять им совершать любые действия на территории Украины.

Напомним

Активность диверсионно-разведывательных групп значительно уменьшилась, особенно в Сумской области, но враг не полностью отказался от диверсионных действий.