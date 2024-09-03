Активність ДРГ значно зменшилась, особливо на Сумщині - Демченко
Київ • УНН
Речник ДПСУ повідомив про значне зменшення активності диверсійно-розвідувальних груп, особливо у Сумській області. Проте ворог не повністю відмовився від диверсійних дій на деяких напрямках.
Активність диверсійно-розвідувальних груп значно зменшилася, особливо у Сумській області, але ворог не повністю відмовився від диверсійних дій. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
За останній час активність ДРГ значно зменшилась, особливо по напрямку Сумської області, але все ж таки ворог не відмовився від цього. Диверсійна робота робота проглядається на деяких напрямках, але в значно меншій кількості, ніж до цього
Нагадаємо
Зниження активності ворожих ДРГ на Сумському напрямку прикордонники фіксували також у липні, що було пов’язано з повним контролем над територією українських Сил оборони, які перешкоджали заходу ДРГ.
На Сумщині та Чернігівщині зберігається активність ДРГ, проте Сили оборони знищують їх на підході - ОТУВ "Сіверськ"15.07.24, 12:18 • 23662 перегляди