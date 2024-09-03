Активность ДРГ значительно уменьшилась, особенно в Сумской области - Демченко

Активность диверсионно-разведывательных групп значительно уменьшилась, особенно в Сумской области, но враг не полностью отказался от диверсионных действий. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

За последнее время активность ДРГ значительно уменьшилась, особенно по направлению Сумской области, но все же враг не отказался от этого. Диверсионная работа работа просматривается на некоторых направлениях, но в значительно меньшем количестве, чем до этого - рассказал Демченко.

Напомним

Снижение активности вражеских ДРГ на Сумском направлении пограничники фиксировали также в июле, что было связано с полным контролем над территорией украинских Сил обороны, которые препятствовали заходу ДРГ.

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