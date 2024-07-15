Сохраняется активность применения врагом диверсионно-разведывательных групп на Сумщине и Черниговщине. Однако Силы обороны обнаруживают и уничтожают их на подходе. Также контролируют движение техники вблизи границы. Об этом сообщил представитель ОТУВ "Северск" Вадим Мысник в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Оперативная ситуация существенных изменений не претерпит, то есть она является напряженной, но вполне контролируемая нашими Силами обороны. Враг придерживается своей предыдущей тактики - это обстрелы населенных пунктов, как приграничья, так и в глубь областей - Сумщины и Черниговщины. Также сохраняется активность применения врагом диверсионно-разведывательных групп, - сказал Мисник.

Детали

По его словам, в ходе обстрелов враг применяет весь имеющийся арсенал существующего вооружения у него. Это в основном артиллерия различного калибра, активно враг применяет FPV-дроны, ударные, разведывательные БПЛА.

Мы стараемся выполнять все задачи, своевременно выявлять технические средства и наши противодиверсионные мероприятия дают хороший результат своевременно выявлять такие попытки проникновения врага на нашу территорию, мы не даем это делать. Обнаруживаем и уничтожаем их на подходе. Также контролируем движение техники вблизи границы и стараемся максимально наносить поражение врагу, - рассказал Мысник.

На вопрос, какие он сейчас видит скопления россиян, Мысник ответил: "В этом плане мы не видим каких-то кардинальных изменений, то есть это сотни километров государственной границы. Враг рассредоточивает свои силы..."

Дополнение

Глава ГУР МО Кирилл Буданов комментируя возможное влияние планов кремля мобилизовать 300 тысяч россиян на будущие наступательные действия на востоке и севере, подтвердил существование проблем, имеющих тенденцию к обострению, но заверил, что катастрофической ситуации пока нет.