Російські безпілотники завдали удару по православному храму на Херсонщині
Київ • УНН
Російські окупанти здійснили три удари з безпілотників по православному Свято-Архангело-Михайлівському храму у Зміївці Херсонської області, спричинивши пожежу та пошкодивши вікна, дах і дзвіницю.
Російські окупанти завдали трьох ударів дронами по православній Свято-Архангело-Михайлівській церкві у Зміївці Бериславського району Херсонської області, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає УНН.
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"Сьогодні вдень росіяни завдали трьох ударів дронами по храму. Через це виникла пожежа. Церква вже не вперше опиняється під ворожим обстрілом. Пошкоджено вікна, покрівлю, дзвіницю", - написав він у Телеграм-каналі у понеділок увечері.
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