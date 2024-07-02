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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Російські безпілотники завдали удару по православному храму на Херсонщині

Київ • УНН

 • 23892 перегляди

Російські окупанти здійснили три удари з безпілотників по православному Свято-Архангело-Михайлівському храму у Зміївці Херсонської області, спричинивши пожежу та пошкодивши вікна, дах і дзвіницю.

Російські безпілотники завдали удару по православному храму на Херсонщині

Російські окупанти завдали трьох ударів дронами по православній Свято-Архангело-Михайлівській церкві у Зміївці Бериславського району Херсонської області, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає УНН.

Деталі

"Сьогодні вдень росіяни завдали трьох ударів дронами по храму. Через це виникла пожежа. Церква вже не вперше опиняється під ворожим обстрілом. Пошкоджено вікна, покрівлю, дзвіницю", - написав він у Телеграм-каналі у понеділок увечері.

Російська армія обстріляла 9 населених пунктів у Сумській області01.07.24, 23:25 • 67813 переглядiв

Лілія Подоляк

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