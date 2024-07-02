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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российские беспилотники нанесли удар по православному храму на Херсонщине

Российские беспилотники нанесли удар по православному храму на Херсонщине

Киев  •  УНН

2 июля 2024, 00:13  •  7645 просмотра

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Российские оккупанты совершили три удара с беспилотников по православному Свято-Архангело-Михайловскому храму в Змиевке Херсонской области, вызвав пожар и повредив окна, крышу и колокольню.

Российские оккупанты нанесли три удара дронами по православной Свято-Архангело-Михайловской церкви в Змиевке Бериславского района Херсонской области, сообщает председатель областной военной администрации Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

"Сегодня днем россияне нанесли три удара дронами по храму. Из-за этого возник пожар. Церковь уже не впервые оказывается под вражеским обстрелом. Повреждены окна, кровля, колокольня", - написал он в Телеграмм-канале в понедельник вечером.

Российская армия обстреляла 9 населенных пунктов в Сумской области1 июля 2024, 20:25 • 15262 просмотра

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