Российские беспилотники нанесли удар по православному храму на Херсонщине
Киев • УНН
Российские оккупанты совершили три удара с беспилотников по православному Свято-Архангело-Михайловскому храму в Змиевке Херсонской области, вызвав пожар и повредив окна, крышу и колокольню.
Российские оккупанты нанесли три удара дронами по православной Свято-Архангело-Михайловской церкви в Змиевке Бериславского района Херсонской области, сообщает председатель областной военной администрации Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
"Сегодня днем россияне нанесли три удара дронами по храму. Из-за этого возник пожар. Церковь уже не впервые оказывается под вражеским обстрелом. Повреждены окна, кровля, колокольня", - написал он в Телеграмм-канале в понедельник вечером.
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