російська атака на Харків: загинуло семеро людей, серед них троє дітей
Київ • УНН
За попередніми даними, БпЛА були запущені з території бєлгородської області рф. В результаті російської атаки загинуло семеро людей, ще троє отримали поранення. Серед загиблих були діти.
Вночі російські війська атакували Харків дронами-камікадзе, внаслідок чого загинуло семеро людей, серед них троє дітей. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає УНН.
Деталі
За даними слідства, 9 лютого близько 22:50 держава-агресор завдала ударів трьома безпілотниками по Харкову.
Зафіксовано влучання у Немишлянському районі міста. Знищено обʼєкт критичної інфраструктури, відбувся виток дизельного палива, через що спалахнули масштабні пожежі у приватному житловому секторі. Повністю згоріли 15 житлових будинків
Загинуло 7 людей. В одному з приватних домоволодінь виявляли обвуглені тіла родини: чоловіка, дружини та їх трьох дітей: хлопчиків віком 7 місяців, 4 та 7 років. В іншому будинку загинуло подружжя: чоловік 66 років та його 65-річна дружина
Окрім того, відомо, що ще троє людей отримали поранення: 45-річний чоловік та двоє жінок 61 та 39 років. Ще понад 50 осіб вдалось врятувати.
У Харкові рятувальникам вдалося локалізувати пожежі внаслідок влучання шахедів по АЗС 10.02.24, 08:12 • 32813 переглядiв
Доповнення
У Офісі генпрокурора розповіли, що за попередніми даними, БпЛА були запущені з території бєлгородської області рф.
Прокурори спільно зі слідчими поліції збирають докази та фіксують наслідки.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)
Нагадаємо
Рятувальники загасили пожежу, що спалахнула в селі Великий Бурлук Харківської області після атаки російського безпілотника.
У відомстві розповіли, що в результаті обстрілів пошкоджені будівля кафе і лікувального закладу.