российская атака на Харьков: погибли семь человек, среди них трое детей

Ночью российские войска атаковали Харьков дронами-камикадзе, в результате чего погибли семь человек, среди них трое детей. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает УНН.

Детали

По данным следствия, 9 февраля около 22:50 государство-агрессор нанесло удары тремя беспилотниками по Харькову.

Зафиксировано попадание в Немышлянском районе города. Уничтожен объект критической инфраструктуры, произошла утечка дизельного топлива, из-за чего вспыхнули масштабные пожары в частном жилом секторе. Полностью сгорели 15 жилых домов

Погибло 7 человек. В одном из частных домовладений обнаруживали обугленные тела семьи: мужа, жены и их троих детей: мальчиков в возрасте 7 месяцев, 4 и 7 лет. В другом доме погибли супруги: мужчина 66 лет и его 65-летняя жена - резюмировали в ведомстве.

Кроме того, известно, что еще три человека получили ранения: 45-летний мужчина и две женщины 61 и 39 лет. Еще более 50 человек удалось спасти.

В Харькове спасателям удалось локализовать пожары в результате попадания шахедов по АЗС

Дополнение

В Офисе генпрокурора рассказали, что по предварительным данным, БпЛА были запущены с территории Белгородской области РФ.

Прокуроры совместно со следователями полиции собирают доказательства и фиксируют последствия.

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины) - заявили в Офисе генпрокурора.

Напомним

Спасатели потушили пожар, вспыхнувший в селе Великий Бурлук Харьковской области после атаки российского беспилотника.

В ведомстве рассказали, что в результате обстрелов повреждены здание кафе и лечебного учреждения.