росіяни закрили диспансери на ТОТ для українців – Центр нацспротиву
Київ • УНН
росіяни на окупованих українських територіях закрили медичні заклади для українців і вимагають отримання російських паспортів, обмежуючи права та заохочуючи до відмови від українського громадянства.
Російські окупанти закрили диспансери на тимчасово окупованих територіях для українців. Про це повідомив Центр національного спротиву, передає УНН.
Деталі
Росіяни продовжують політику обмеження прав українців на їх рідній землі. На тимчасово окупованих територіях росіяни заборонили для українців диспансеризацію. Таким чином вони спонукають місцевих мешканців отримувати паспорт рф
Зазначається, що при отриманні паспорта рф росіяни змушують українців писати відмову від українського громадянства, хоча це не визнається українським законодавством та не вимагається російським.
Центр національного спротиву зауважує, що кожен дотичний до обмеження прав українців на рідній землі неодмінно понесе відповідальність за свої дії.
Доповнення
Центр нацспротиву розповів, як ФСБ використовує українців у своїх операціях.