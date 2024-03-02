россияне закрыли диспансеры на ВОТ для украинцев - Центр нацсопротивления

Российские оккупанты закрыли диспансеры на временно оккупированных территориях для украинцев. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Россияне продолжают политику ограничения прав украинцев на их родной земле. На временно оккупированных территориях россияне запретили для украинцев диспансеризацию. Таким образом они побуждают местных жителей получать паспорт рф - говорится в сообщении.

Отмечается, что при получении паспорта рф россияне заставляют украинцев писать отказ от украинского гражданства, хотя это не признается украинским законодательством и не требуется российским.

Центр национального сопротивления отмечает, что каждый причастный к ограничению прав украинцев на родной земле непременно понесет ответственность за свои действия.

Дополнение

Центр нацсопротивления рассказал, как ФСБ использует украинцев в своих операциях.