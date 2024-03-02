россияне закрыли диспансеры на ВОТ для украинцев - Центр нацсопротивления
россияне на оккупированных украинских территориях закрыли медицинские учреждения для украинцев и требуют получения российских паспортов, ограничивая права и поощряя к отказу от украинского гражданства.
Количество погибших в результате атаки дронов по Одессе возросло до шести
Количество погибших в результате ночной атаки российских войск на жилой дом в Одессе возросло до шести человек, еще восемь получили ранения, в том числе ребенок.
Президент ПАСЕ осудил российскую атаку на Одессу
Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) осудил атаку российского беспилотника на жилой дом в Одессе, в результате которой погибли по меньшей мере пять человек.
Германия передала Силам обороны Украины 50 тысяч аптечек
Германия предоставила Украине 50 000 аптечек первой помощи, которые вскоре будут переданы в войска. В целом Украина законтрактовала полмиллиона аптечек для Сил обороны.
Состоялось боевое применение ракет по двум самолетам Су-34 и Су-35 рф - Олещук
Украинская противовоздушная оборона выпустила ракеты по двум российским истребителям Су-34 и Су-35, подтверждение желаемого результата еще не получено.
Глава МИД Франции заявил об отсутствии раскола между Берлином и Парижем
Министр иностранных дел Франции заверил, что между Францией и Германией нет конфликта в вопросах поддержки Украины, несмотря на разногласия между Макроном и Шольцем по поставкам оружия.
В ГУР отреагировали на заявление рф о готовности отдать "тела" с Ил-76
В ГУР заявили, что заявление России о готовности вернуть тела со сбитого самолета Ил-76 не является чем-то новым, поскольку Украина требовала международного расследования этого инцидента, но Россия отказалась.
Костин об ударе по Одессе: целенаправленная атака на жилой дом
Генеральный прокурор Украины заявил, что россияне намеренно атаковали жилой дом в Одессе, который не находился вблизи военных объектов.
Силы обороны с дрона уничтожили российский склад боеприпасов на оккупированном левобережье Херсонщины
Украинские военные уничтожили российский склад боеприпасов в оккупированном городе Олешки Херсонской области, который находится на левом берегу Днепра.
ГУР о взрыве возле электроподстанции в рф: есть неравнодушные граждане
В ГУР отмечают, что в россии продолжается деградация инфраструктуры и ответственность за взрывы на предприятиях лежит, в частности на российской власти.