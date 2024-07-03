росіяни за ніч обстріляли Харківський район та Борову, 4 постраждалих
Київ • УНН
Уночі російські війська атакували Харківський район, а вранці - село Борова, поранивши чотирьох мирних жителів і пошкодивши житлові будинки, торговий павільйон.
Ворожого удару вночі зазнав Харківський район, відомо про двох постраждалих, під ранок російські війська атакували Борову Харківської області - також двоє постраждалих. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у середу, пише УНН.
3 липня, 05:05, Ізюмський район, село Борова. Внаслідок обстрілу горіли будинок, господарча споруда, торговельний павільйон. Постраждали чоловік та жінка. 3 липня, 02:14, Харківський район, село Руська Лозова. Внаслідок обстрілу горів будинок та автомобіль. Пошкоджено 4 приватних будинки та 3 господарчі споруди. Постраждали чоловік та жінка
З його слів, по області за минулу добу також зафіксовано ворожі обстріли:
- 16:12-16:59, місто Харків, Індустріальний р-н, влучання в підприємство. Від вибухової хвилі постраждали дві жінки, а також 15-річний хлопець та дівчина 12 років.
- 16:00, Куп'янський р-н, село Новоосинове, дачний кооператив. Внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка на площі 3 га.
- 15:55, Куп'янський р-н, село Шевченкове. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено будинок.
- 13:30, Куп'янський район, селище Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу постраждала жінка.
- 11:50, Куп'янський р-н, село Новоосинове. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.
- 10:30 Харківський район, село Малі Проходи. Внаслідок обстрілу КАБ постраждав чоловік.
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