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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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росіяни за ніч обстріляли Харківський район та Борову, 4 постраждалих

Київ • УНН

 • 23747 перегляди

Уночі російські війська атакували Харківський район, а вранці - село Борова, поранивши чотирьох мирних жителів і пошкодивши житлові будинки, торговий павільйон.

росіяни за ніч обстріляли Харківський район та Борову, 4 постраждалих

Ворожого удару вночі зазнав Харківський район, відомо про двох постраждалих, під ранок російські війська атакували Борову Харківської області - також двоє постраждалих. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у середу, пише УНН.

3 липня, 05:05, Ізюмський район, село Борова. Внаслідок обстрілу горіли будинок, господарча споруда, торговельний павільйон. Постраждали чоловік та жінка. 3 липня, 02:14, Харківський район, село Руська Лозова. Внаслідок обстрілу горів будинок та автомобіль. Пошкоджено 4 приватних будинки та 3 господарчі споруди. Постраждали чоловік та жінка

- написав Синєгубов у Telegram.

З його слів, по області за минулу добу також зафіксовано ворожі обстріли:

  • 16:12-16:59, місто Харків, Індустріальний р-н, влучання в підприємство. Від вибухової хвилі постраждали дві жінки, а також 15-річний хлопець та дівчина 12 років. 
  • 16:00, Куп'янський р-н, село Новоосинове, дачний кооператив. Внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка на площі 3 га. 
  • 15:55, Куп'янський р-н, село Шевченкове. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено будинок. 
  • 13:30, Куп'янський район, селище Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу постраждала жінка. 
  • 11:50, Куп'янський р-н, село Новоосинове. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. 
  • 10:30 Харківський район, село Малі Проходи. Внаслідок обстрілу КАБ постраждав чоловік.

Ворог вдарив по приватному підприємству на Харківщині: четверо постраждалих02.07.24, 08:53 • 20676 переглядiв

Юлія Шрамко

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