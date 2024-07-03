россияне за ночь обстреляли Харьковский район и Боровую, 4 пострадавших

Вражескому удару ночью подвергся Харьковский район, известно о двух пострадавших, под утро российские войска атаковали Боровую Харьковской области - также двое пострадавших. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в среду, пишет УНН.

3 июля, 05:05, Изюмский район, село Боровая. В результате обстрела горели дом, хозяйственная постройка, торговый павильон. Пострадали мужчина и женщина. 3 июля, 02:14, Харьковский район, село Русская Лозовая. В результате обстрела горел дом и автомобиль. Повреждены 4 частных дома и 3 хозяйственные постройки. Пострадали мужчина и женщина - написал Синегубов в Telegram.

По его словам, по области за минувшие сутки также зафиксированы вражеские обстрелы:

16:12-16:59, город Харьков, Индустриальный р-н, попадание в предприятие. От взрывной волны пострадали две женщины, а также 15-летний парень и девочка 12 лет.

16:00, Купянский р-н, село Новоосиново, дачный кооператив. В результате обстрела горела хвойная подстилка на площади 3 га.

15:55, Купянский р-н, село Шевченково. В результате обстрела КАБ поврежден дом.

13:30, Купянский район, поселок Купянск-Узловой. В результате обстрела пострадала женщина.

11:50, Купянский р-н, село Новоосиново. В результате обстрела поврежден частный дом.

10:30 Харьковский район, село Малые Проходы. В результате обстрела КАБ пострадал мужчина.

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