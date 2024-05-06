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росіяни за добу обстріляли Донеччину майже 1900 разів: стріляли із "Смерчів" і "Градів", вдарили авіабомбою

росіяни за добу обстріляли Донеччину майже 1900 разів: стріляли із "Смерчів" і "Градів", вдарили авіабомбою

Київ • УНН

 • 32288 перегляди

росіяни 1887 разів обстріляли 19 населених пунктів Донецької області, пошкодивши 38 цивільних об'єктів та спричинивши людські жертви.

російські війська минулої доби 1887 разів обстріляли 19 населених пунктів Донецької області, внаслідок чого пошкоджено 38 цивільних об’єктів.  росіяни відкривали вогонь із "Градів", РСЗВ "Смерч" та вдарили авіабомбою УМПБ Д-30СМ. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону. 

Деталі

Окупаційні війська обстріляли 19 населених пунктів: міста Красногорівка, Курахове, Миколаївка, Новогродівка, Українськ, Часів Яр, селища Гостре, Зарічне, Курахівка, села Веселий Гай, Галицинівка, Георгіївка, Калинове, Кримське, Миколаївка, Михайлівка, Новомаркове, Прогрес, Тарасівка.

Пошкоджено 38 цивільних об’єктів.

  • З «Градів» армія рф атакувала Часів Яр – вбили людину, ще одну поранили. Пошкоджено 4 приватні оселі.
  • У Михайлівці внаслідок ворожої атаки троє мирних жителів зазнали поранень.  
  • Внаслідок артилерійських обстрілів зазнали травм ще двоє цивільних – у Красногорівці та Георгіївці.
  • По Галицинівці росіяни вдарили авіабомбою УМПБ Д-30СМ. Пошкоджено 9 приватних будинків.
  • З РСЗВ «Смерч» окупанти били по місту Миколаївка. Пошкоджень зазнав об’єкт інфраструктури. 

Раніше УНН повідомляв, що внаслідок російських атак на Донеччині одна людина загинула та шестеро зазнали поранень. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
bm-30-smerchБМ-30 "Смерч
novohrodivkaНовогродівка
chasiv-yarЧасів Яр
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