россияне за сутки обстреляли Донецкую область почти 1900 раз: стреляли из "Смерчей" и "Градов", ударили авиабомбой

российские войска за прошедшие сутки 1887 раз обстреляли 19 населенных пунктов Донецкой области, в результате чего повреждено 38 гражданских объектов. россияне открывали огонь из "Градов", РСЗО "Смерч" и ударили авиабомбой УМПБ Д-30СМ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

Оккупационные войска обстреляли 19 населенных пунктов: города Красногоровка, Курахово, Николаевка, Новогродовка, Украинск, Часов Яр, поселки Острое, Заречное, Кураховка, села Веселый Гай, Галициновка, Георгиевка, Калиново, Крымское, Николаевка, Михайловка, Новомарково, Прогресс, Тарасовка.

Повреждены 38 гражданских объектов.

Из "Градов" армия рф атаковала Часов Яр - убили человека, еще одного ранили. Повреждены 4 частных дома.

В Михайловке в результате вражеской атаки трое мирных жителей получили ранения.



В результате артиллерийских обстрелов получили травмы еще двое гражданских - в Красногоровке и Георгиевке.



По Галициновке россияне ударили авиабомбой УМПБ Д-30СМ. Повреждены 9 частных домов.



Из РСЗО "Смерч" оккупанты били по городу Николаевка. Повреждения получил объект инфраструктуры.



Ранее УНН сообщал, что в результате российских атак в Донецкой области один человек погиб и шестеро получили ранения.