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росіяни за добу вбили одного жителя Донеччини та шістьох поранили

росіяни за добу вбили одного жителя Донеччини та шістьох поранили

Київ • УНН

 • 18103 перегляди

5 травня росіяни вбили одного жителя Часового Яру на Донеччині та поранили ще шістьох людей у регіоні.

Упродовж неділі, 5 травня, від обстрілів з боку російських військ на Донеччині загинув житель Часового Яру,  ще шестеро людей в області травмувались. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, передає УНН.

За 5 травня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Часовому Яру. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення

- написав Філашкін у Telegram.

За словами очільника ОВА, загальна кількість жертв в області від початку повномасштабного вторгнення:

  • 1954 загинули,
  • 4877 поранені.
Image

Нагадаємо 

В неділю, 5 травня, окупаційні війська рф вдарили по селу Михайлівка на Донеччині. Внаслідок атаки мінно-вибухові травми та осколкові поранення дістали троє цивільних жителів. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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