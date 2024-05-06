росіяни за добу вбили одного жителя Донеччини та шістьох поранили
Київ • УНН
5 травня росіяни вбили одного жителя Часового Яру на Донеччині та поранили ще шістьох людей у регіоні.
Упродовж неділі, 5 травня, від обстрілів з боку російських військ на Донеччині загинув житель Часового Яру, ще шестеро людей в області травмувались. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, передає УНН.
За 5 травня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Часовому Яру. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення
За словами очільника ОВА, загальна кількість жертв в області від початку повномасштабного вторгнення:
- 1954 загинули,
- 4877 поранені.
Нагадаємо
В неділю, 5 травня, окупаційні війська рф вдарили по селу Михайлівка на Донеччині. Внаслідок атаки мінно-вибухові травми та осколкові поранення дістали троє цивільних жителів.