россияне за сутки убили одного жителя Донетчины и шестерых ранили

В течение воскресенья, 5 мая, от обстрелов со стороны российских войск в Донецкой области погиб житель Часового Яра, еще шесть человек в области травмировались. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, передает УНН.

За 5 мая россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Часовом Яру. Еще 6 человек в области за сутки получили ранения - написал Филашкин в Telegram.

По словам главы ОВА, общее количество жертв в области с начала полномасштабного вторжения:

1954 погибли,

4877 раненых.

Напомним

В воскресенье, 5 мая, оккупационные войска рф ударили по селу Михайловка в Донецкой области. В результате атаки минно-взрывные травмы и осколочные ранения получили трое гражданских жителей.