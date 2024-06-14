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Росіяни за добу 346 разів били по Запорізькій області, є руйнування житла

Київ • УНН

 • 25728 перегляди

Російські війська 346 разів атакували Запорізьку область за 24 години, зруйнувавши житлові будинки, але не спричинивши жертв серед мирного населення.

Упродовж доби російські війська 346  разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували сім населених пунктів. Про це в Телеграмі повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

За його словами, ворог завдав авіаційний удар по Гуляйполю. 163 БпЛА різної модифікації атакували  Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 6 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку. 176  артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новопрокопівки,  Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки. 

Федоров уточнив, що надійшло два повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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