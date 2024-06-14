В течение суток российские войска 346 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились семь населенных пунктов. Об этом в Телеграмме сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

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По его словам, враг нанес авиационный удар по Гуляйполю. 163 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. 6 обстрелов из РСЗО накрыли Роботино, Малую Токмачку. 176 артобстрелов нанесены по территории Гуляйполя, Новопрокоповки, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Левадного, Малиновки.

Федоров уточнил, что поступило два сообщения о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

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