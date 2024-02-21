росіяни вдарили з авіації по Білогорівці на Луганщині, спроби ворожих штурмів зупинили - ОВА
Київ • УНН
Російські війська атакували Невське, Кармазинівку та Білогорівку в Луганській області, причому останню атакували з повітря, здійснили спроби штурмів, але були зупинені українськими захисниками, повідомив голова Луганської військової адміністрації.
У Луганській області минулої доби російські війська завдали ударів по Невському, Кармазинівці та Білогорівці, по останній - з авіації. На цій ділянці фронту ворог декілька разів штурмував, але його зупинили українські захисники, повідомив у середу начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор, пише УНН.
Від ворожого вогню вчора потерпали Невське, Кармазинівка та Білогорівка. По останній противник завдавав ударів з авіації. На цій ділянці фронту і штурмував декілька разів, але всі спроби зупинені нашими захисниками
При цьому, з його слів, швидко виконується кожна потреба жителів деокупованих територій. "Чергова з них – медичні препарати. Звісно – у кожного свій перелік. Закупили та вчора доставили до Невського. А також паливо для роботи генераторів – це теж регулярна потреба", – зазначив Лисогор.
Що стосується окупованих територій, то, зі слів Лисогора, ще до відкриття виборчих дільниць на тимчасово окупованих територіях у Луганській області буде організовано дострокове голосування. Воно, з його слів, відбудеться із 11 по 14 березня.
"Окупанти планують завітати до квартир та будинків луганчан, які проживають у місцях, віддалених від приміщень для волевиявлення. Або не проживають там взагалі. Однак проголосувати за них треба", - зазначив Лисогор.
А також, з його слів, у населених пунктах, сполучення з якими ускладнене. На думку організаторів, виїхати звідти складно, а от доїхати туди – цілком реально, додав він.
Лисогор також повідомив, що за відновлення електропостачання в Довжанську вимагають гроші. "Комунальники у Довжанську знайшли відповідь на запитання щодо їхньої бездіяльності після негоди. Вони не хочуть працювати виключно за зарплату. Тому за відновлення електропостачання у сільській місцевості вони вимагають гроші із місцевих жителів. За підключення однієї вулиці беруть до 80 тисяч рублів. Із кожного абонента – ще по дві тисячі", - розповів Лисогор.
росіянин спрямував підбитий винищувач на цивільних на окупованій Луганщині – ОВА18.02.24, 11:40 • 79139 переглядiв