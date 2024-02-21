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россияне ударили из авиации по Белогоровке в Луганской области, попытки вражеских штурмов остановили - ОВА

россияне ударили из авиации по Белогоровке в Луганской области, попытки вражеских штурмов остановили - ОВА

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 07:14  •  13047 просмотра

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Российские войска атаковали Невское, Кармазиновку и Белогоровку в Луганской области, причем последнюю атаковали с воздуха, предприняли попытки штурмов, но были остановлены украинскими защитниками, сообщил глава Луганской военной администрации.

В Луганской области за прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Невском, Кармазиновке и Белогоровке, по последней - из авиации. На этом участке фронта враг несколько раз штурмовал, но его остановили украинские защитники, сообщил в среду начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор, пишет УНН.

От вражеского огня вчера страдали Невское, Кармазиновка и Белогоровка. По последней противник наносил удары из авиации. На этом участке фронта и штурмовал несколько раз, но все попытки остановлены нашими защитниками

- написал Лысогор в Telegram.

При этом, по его словам, быстро выполняется каждая потребность жителей деоккупированных территорий. "Очередная из них - медицинские препараты. Конечно - у каждого свой перечень. Закупили и вчера доставили в Невское. А также топливо для работы генераторов - это тоже регулярная потребность", - отметил Лысогор.

Что касается оккупированных территорий, то, по словам Лысогора, еще до открытия избирательных участков на временно оккупированных территориях в Луганской области будет организовано досрочное голосование. Оно, по его словам, состоится с 11 по 14 марта.

"Оккупанты планируют посетить квартиры и дома луганчан, проживающих в местах, удаленных от помещений для волеизъявления. Или не проживают там вообще. Однако проголосовать за них надо", - отметил Лысогор.

А также, по его словам, в населенных пунктах, сообщение с которыми затруднено. По мнению организаторов, выехать оттуда сложно, а вот доехать туда - вполне реально, добавил он.

Лысогор также сообщил, что за восстановление электроснабжения в Довжанске требуют деньги. "Коммунальщики в Должанске нашли ответ на вопрос об их бездействии после непогоды. Они не хотят работать исключительно за зарплату. Поэтому за восстановление электроснабжения в сельской местности они требуют деньги с местных жителей. За подключение одной улицы берут до 80 тысяч рублей. С каждого абонента - еще по две тысячи", - рассказал Лысогор.

россиянин направил подбитый истребитель на гражданских на оккупированной Луганщине - ОВА18 февраля 2024, 09:40 • 76954 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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Российские войска атаковали Невское, Кармазиновку и Белогоровку в Луганской области, причем последнюю атаковали с воздуха, предприняли попытки штурмов, но были остановлены украинскими защитниками, сообщил глава Луганской военной администрации.

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