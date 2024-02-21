россияне ударили из авиации по Белогоровке в Луганской области, попытки вражеских штурмов остановили - ОВА
Киев • УНН
Российские войска атаковали Невское, Кармазиновку и Белогоровку в Луганской области, причем последнюю атаковали с воздуха, предприняли попытки штурмов, но были остановлены украинскими защитниками, сообщил глава Луганской военной администрации.
В Луганской области за прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Невском, Кармазиновке и Белогоровке, по последней - из авиации. На этом участке фронта враг несколько раз штурмовал, но его остановили украинские защитники, сообщил в среду начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор, пишет УНН.
От вражеского огня вчера страдали Невское, Кармазиновка и Белогоровка. По последней противник наносил удары из авиации. На этом участке фронта и штурмовал несколько раз, но все попытки остановлены нашими защитниками
При этом, по его словам, быстро выполняется каждая потребность жителей деоккупированных территорий. "Очередная из них - медицинские препараты. Конечно - у каждого свой перечень. Закупили и вчера доставили в Невское. А также топливо для работы генераторов - это тоже регулярная потребность", - отметил Лысогор.
Что касается оккупированных территорий, то, по словам Лысогора, еще до открытия избирательных участков на временно оккупированных территориях в Луганской области будет организовано досрочное голосование. Оно, по его словам, состоится с 11 по 14 марта.
"Оккупанты планируют посетить квартиры и дома луганчан, проживающих в местах, удаленных от помещений для волеизъявления. Или не проживают там вообще. Однако проголосовать за них надо", - отметил Лысогор.
А также, по его словам, в населенных пунктах, сообщение с которыми затруднено. По мнению организаторов, выехать оттуда сложно, а вот доехать туда - вполне реально, добавил он.
Лысогор также сообщил, что за восстановление электроснабжения в Довжанске требуют деньги. "Коммунальщики в Должанске нашли ответ на вопрос об их бездействии после непогоды. Они не хотят работать исключительно за зарплату. Поэтому за восстановление электроснабжения в сельской местности они требуют деньги с местных жителей. За подключение одной улицы берут до 80 тысяч рублей. С каждого абонента - еще по две тысячи", - рассказал Лысогор.
россиянин направил подбитый истребитель на гражданских на оккупированной Луганщине - ОВА18 февраля 2024, 09:40 • 76954 просмотра
россияне ударили из авиации по Белогоровке в Луганской области, попытки вражеских штурмов остановили - ОВА
Российские войска атаковали Невское, Кармазиновку и Белогоровку в Луганской области, причем последнюю атаковали с воздуха, предприняли попытки штурмов, но были остановлены украинскими защитниками, сообщил глава Луганской военной администрации.
Франция сталкивается с трудностями в поиске средств на пакет помощи Украине из-за значительного сокращения расходов - Bloomberg
Французское правительство сталкивается с трудностями в привлечении 3 миллиардов евро на военную помощь Украине из-за значительного сокращения расходов.
В ООН призвали США продолжить финансирование поддержки беженцев в Украине: необходимо почти 1 млрд долларов
ООН призывает США продолжить выделение финансирования для гуманитарных организаций в поддержку беженцев в Украине.
Один погибший, восемь раненых - последствия вражеского обстрела Донетчины за сутки
Один человек погиб и еще восемь получили ранения в результате российских обстрелов в Донецкой области за минувшие сутки. В частности, оккупанты ударили по Краматорску.
В Харьковской области под вражескую атаку ночью попало садовое общество, за сутки в регионе двое погибших
За минувшие сутки российские войска обстреляли около 20 населенных пунктов Харьковской области, в результате чего погибли 2 мирных жителя.
Враг совершил более 500 обстрелов на Запорожье, в том числе более 100 дроновых ударов
Более 500 обстрелов совершили российские войска по 17 населенным пунктам Запорожской области.
Херсонскую область россияне атаковали 47 раз, четверо раненых
За минувшие сутки российские войска выпустили 159 снарядов по Херсонской области в Украине, попав в жилые кварталы и ранив четырех человек.
Еще плюс 1130 оккупантов, 13 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 406 080 человек личного состава и 6516 танков.
россияне трижды обстреляли Очаковскую громаду
Российские войска трижды обстреляли украинский город Очаков 20 февраля, обстреляв город и прилегающую акваторию артиллерийскими снарядами, но обошлось без жертв.
ВСУ сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34
Командующий ВВС Украины сообщил, что они сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34, а пилоту Су-35 посчастливилось спастись после маневрирования.