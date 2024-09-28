росіяни вдарили по передмістю Херсона: шестеро поранених
Київ • УНН
Шестеро людей постраждали внаслідок атаки російських дронів у передмісті Херсона. Серед поранених - чотири жінки та чоловік, двоє у важкому стані, всі отримують необхідну медичну допомогу.
Шестеро людей постраждали внаслідок атаки російських дронів у передмісті Херсона, повідомили у суботу в ОВА, передає УНН.
Деталі
Як повідомляється, мінно-вибухову травму дістала 23 річна жінка. Її дообстежують.
Жінка, 85 років, отримала уламкові поранення грудної клітки, живота та стегна. Вона - у важкому стані.
У 56-річної жінки - поранення ніг та передпліччя. Ще одну жінку, 42 років, шпиталізували з уламковими поранення передпліччя та стегна.
Внаслідок скидання вибухівки з дрона уламкові поранення грудної клітки, живота та ніг дістав 68-річний чоловік. Стан - важкий.
Жінка, 72 років, отримала поранення спини, травматичну ампутація пальців стопи.
Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу, вказали в ОВА.
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