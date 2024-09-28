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росіяни вдарили по передмістю Херсона: шестеро поранених

росіяни вдарили по передмістю Херсона: шестеро поранених

Київ • УНН

 • 18513 перегляди

Шестеро людей постраждали внаслідок атаки російських дронів у передмісті Херсона. Серед поранених - чотири жінки та чоловік, двоє у важкому стані, всі отримують необхідну медичну допомогу.

Шестеро людей постраждали внаслідок атаки російських дронів у передмісті Херсона, повідомили у суботу в ОВА, передає УНН.

Деталі

Як повідомляється, мінно-вибухову травму дістала 23 річна жінка. Її дообстежують.

Жінка, 85 років, отримала уламкові поранення грудної клітки, живота та стегна. Вона - у важкому стані.

У 56-річної жінки - поранення ніг та передпліччя. Ще одну жінку, 42 років, шпиталізували з уламковими поранення передпліччя та стегна.

Внаслідок скидання вибухівки з дрона уламкові поранення грудної клітки, живота та ніг дістав 68-річний чоловік. Стан - важкий.

Жінка, 72 років, отримала поранення спини, травматичну ампутація пальців стопи.

Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу, вказали в ОВА.

На Херсонщині росіяни поцілили в адмінбудівлю та заклади освіти: 19 поранених за добу, серед них - двоє дітей28.09.24, 09:42 • 15640 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
khersonХерсон

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