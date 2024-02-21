росіяни тричі обстріляли Очаківську громаду
Київ • УНН
Російські війська тричі обстріляли українське місто Очаків 20 лютого, обстрілявши місто та прилеглу акваторію артилерійськими снарядами, але обійшлося без жертв.
Протягом 20 лютого ворожі війська тричі обстрілювали Очаківську громаду. Зокрема з артилерії. Також удари завдавали по акваторії. Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що 20 лютого, об 11:20 та 22:22 ворожі обстріли фіксувалися по м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.
Також удень, 20 лютого, о 14:57 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
На Миколаївщині окупанти за добу обстріляли Куцурубську та Очаківську громади13.02.24, 09:57 • 31977 переглядiв