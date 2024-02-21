росіяни тричі обстріляли Очаківську громаду

Протягом 20 лютого ворожі війська тричі обстрілювали Очаківську громаду. Зокрема з артилерії. Також удари завдавали по акваторії. Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім, передає УНН.

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Зазначається, що 20 лютого, об 11:20 та 22:22 ворожі обстріли фіксувалися по м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також удень, 20 лютого, о 14:57 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

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