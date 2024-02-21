россияне трижды обстреляли Очаковскую громаду

В течение 20 февраля вражеские войска трижды обстреливали Очаковскую громаду. В частности из артиллерии. Также удары наносили по акватории. Об этом сообщил председатель ОВА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 20 февраля, в 11:20 и 22:22 вражеские обстрелы фиксировались по г. Очаков Очаковской общины. Пострадавших нет.

Также днем, 20 февраля, в 14:57 враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

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