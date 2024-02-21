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россияне трижды обстреляли Очаковскую громаду

россияне трижды обстреляли Очаковскую громаду

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 05:59  •  1641 просмотра

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Российские войска трижды обстреляли украинский город Очаков 20 февраля, обстреляв город и прилегающую акваторию артиллерийскими снарядами, но обошлось без жертв.

В течение 20 февраля вражеские войска трижды обстреливали Очаковскую громаду. В частности из артиллерии. Также удары наносили по акватории. Об этом сообщил председатель ОВА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 20 февраля, в 11:20 и 22:22 вражеские обстрелы фиксировались по г. Очаков Очаковской общины. Пострадавших нет.

Также днем, 20 февраля, в 14:57 враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

На Николаевщине оккупанты за сутки обстреляли Куцурубскую и Очаковскую громады13 февраля 2024, 07:57 • 30796 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
vitalii-kimВиталий Ким
ochakovОчаковский район
росіяни тричі обстріляли Очаківську громаду
Russians shelled Ochakiv community three times
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россияне трижды обстреляли Очаковскую громаду

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