росіяни скинули керовані авіабомби на Костянтинівку на Донеччині: є загиблий та поранені
Київ • УНН
Росіяни скинули дві керовані авіабомби та обстріляли артилерією Костянтинівку на Донеччині. Внаслідок атаки загинула 1 людина, 2 поранені, пошкоджено 24 будинки та інфраструктуру.
російські війська зранку 5 вересня скинули на Костянтинівку Донецької області дві керовані авіабомби, також та обстріляли місто з артилерії. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще двоє - отримали поранення. Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
1 людина загинула і 2 поранені внаслідок ударів по Костянтинівці. Сьогодні зранку росіяни скинули на місто дві керовані авіабомби та обстріляли його з артилерії
За його словами, внаслідок атаки пошкоджені 24 приватні будинки, підприємство, 2 нежитлові будівлі, 3 лінії електропередач і 2 автівки.
Філашкін також в черговий раз закликав жителів евакуюватись.
Донеччина: росіяни під ранок обстріляли Покровськ, за добу через обстріли двоє загиблих і 10 поранених05.09.24, 11:14 • 30021 перегляд