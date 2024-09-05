россияне сбросили управляемые авиабомбы на Константиновку в Донецкой области: есть погибший и раненые

российские войска утром 5 сентября сбросили на Константиновку Донецкой области две управляемые авиабомбы, а также обстреляли город из артиллерии. В результате вражеских атак один человек погиб, еще двое - получили ранения. Об этом сообщил председатель ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

1 человек погиб и 2 ранены в результате ударов по Константиновке. Сегодня утром россияне сбросили на город две управляемые авиабомбы и обстреляли его из артиллерии - написал Филашкин.

По его словам, в результате атаки повреждены 24 частных дома, предприятие, 2 нежилых здания, 3 линии электропередач и 2 автомобиля.

Филашкин также в очередной раз призвал жителей эвакуироваться.

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