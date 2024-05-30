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росіяни почали оснащувати вертольоти К-52 далекобійними ракетами: що відомо

росіяни почали оснащувати вертольоти К-52 далекобійними ракетами: що відомо

Київ • УНН

 • 17132 перегляди

Російська армія почала оснащувати свої ударні вертольоти Ка-52 ракетами великої дальності, такими як Х-35, Х-38 і Х-39, хоча вони, ймовірно, все ще знаходяться на стадії випробувань.

російська армія почала оснащувати свої ударні вертольоти К-52 далекобійними ракетами. Зокрема, мова може йти про ракети Х-35, Х-38, Х-39. Про це повідомляє Defence Express, пише УНН.

При цьому, видання зазначає, що оснащення російських вертольотів новими ракетами поки що не носить характер масового явища, а, скоріш за все, відбувається на рівні випробувань.

Як пише, Defence Express у рф дійсно проводилась декларування підвіски під Ка-52 для далекобійних ракет. Зокрема, мова йшла про протикорабельні ракети Х-35 вагою 610 кілограмів. 

Окрім Х-35 до Ка-52 нібито була інтегрована Х-38 - надзвукова ракета із дальністю 40 км та вагою бойової частини у 250 кг при загальній масі ракети 520 кг.

Також мова може йти про ракети Х-39, які армія рф прийняла на озброєння восени 2022 року.

Видання зазначає, що теоретично К-52 можуть бути носіями далекобійних ракет Х-59 та Х-69. Але за умови, якщо конструкція крила витримає близько 900 кілограмів, а сама ракета - вібрації, які на Ка-52 є величезною проблемою.

Додатково

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше розповів про особливості ракети Х-69.

"Ракета повітряного базування "Х-69" − результат модифікації "Х-59МК2", її запуск може відбуватися з винищувачів та бомбардувальників, номенклатура літаків-носіїв велика. Більш масовано такий тип зброї почав застосовуватися ворогом по території України з 2023 року. Характерна особливість "Х-69" - квадратне січення корпусу. Крім того, у модифікованій версії змінилася дальність застосування, швидкість польоту, бойова частина.

Обов’язковим етапом нашого експертного дослідження був аналіз матеріалів корпусу ракети, а також специфічної фольги, що розміщується під зовнішньою обшивкою бойової частини та ймовірно дозволяє при попаданні уражаючих елементів або будь-яких інших високошвидкісних елементів призвести до повітряного підриву ракети", - зазначив Рувін.

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