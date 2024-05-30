россияне начали оснащать вертолеты К-52 дальнобойными ракетами: что известно
Киев • УНН
Российская армия начала оснащать свои ударные вертолеты Ка-52 ракетами большой дальности, такими как Х-35, Х-38 и Х-39, хотя они, вероятно, все еще находятся на стадии испытаний.
российская армия начала оснащать свои ударные вертолеты К-52 дальнобойными ракетами. В частности, речь может идти о ракетах Х-35, Х-38, Х-39. Об этом сообщает Defence Express, пишет УНН.
При этом, издание отмечает, что оснащение российских вертолетов новыми ракетами пока не носит характер массового явления, а, скорее всего, происходит на уровне испытаний.
Как пишет, Defence Express в рф действительно проводилась декларирование подвески под Ка-52 для дальнобойных ракет. В частности, речь шла о противокорабельных ракетах Х-35 весом 610 килограммов.
Кроме Х-35 К Ка-52 якобы была интегрирована Х-38 - сверхзвуковая ракета с дальностью 40 км и весом боевой части в 250 кг при общей массе ракеты 520 кг.
Также речь может идти о ракетах Х-39, которые армия рф приняла на вооружение осенью 2022 года.
Издание отмечает, что теоретически К-52 могут быть носителями дальнобойных ракет Х-59 и Х-69, но при условии, если конструкция крыла выдержит около 900 килограммов, а сама ракета - вибрации, которые на Ка-52 являются огромной проблемой.
Дополнительно
Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказал об особенностях ракеты Х-69.
"Ракета воздушного базирования "Х-69" - результат модификации "Х-59МК2", ее запуск может происходить с истребителей и бомбардировщиков, номенклатура самолетов-носителей большая. Более массированно такой тип оружия начал применяться врагом по территории Украины с 2023 года. Характерная особенность "Х-69" - квадратное сечение корпуса. Кроме того, в модифицированной версии изменилась дальность применения, скорость полета, боевая часть.
Обязательным этапом нашего экспертного исследования был анализ материалов корпуса ракеты, а также специфической фольги, размещаемой под внешней обшивкой боевой части и вероятно позволяющей при попадании поражающих элементов или любых других высокоскоростных элементов привести к воздушному подрыву ракеты",-отметил Рувин.
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