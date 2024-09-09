росіяни обстріляли пожежну частину в Кураховому на Донеччині
Київ • УНН
Російські окупанти здійснили прицільний обстріл пожежно-рятувальної частини у Кураховому Покровського району Донецької області. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю та техніку, але рятувальники не постраждали.
Російські війська здійснили прицільний обстріл пожежно-рятувальної частини у Кураховому Донецької області, пошкоджено будівлю та техніку, рятувальники не постраждали, повідомили у понеділок у ДСНС України, пише УНН.
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"На Донеччині російські окупанти здійснили черговий прицільний обстріл пожежно-рятувальної частини у Кураховому Покровського району. На щастя, рятувальники не постраждали", - повідомили у ДСНС у соцмережах.
Як вказано, внаслідок ворожого удару пошкоджена будівля та техніка.
У Покровську внаслідок обстрілу рф пошкоджено пожежно-рятувальну частину31.08.24, 13:24 • 32024 перегляди