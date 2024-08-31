У Покровську внаслідок обстрілу рф пошкоджено пожежно-рятувальну частину
Київ • УНН
Внаслідок нічного обстрілу Покровська російськими військами пошкоджено пожежно-рятувальну частину. Зруйновано ролети депо, вибито вікна, пошкоджено службові автомобілі, але особовий склад не постраждав.
Внаслідок чергового нічного обстрілу російськими військами міста Покровськ Донецької області пошкоджено пожежно-рятувальну частину, зруйновані ролети депо, вибиті вікна та пошкоджені службові автомобілі. Пише УНН з посиланням на ДСНС України.
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Уночі російські війська знову здійснили обстріл міста Покровськ. Вибухова хвиля та уламки пошкодили ролети пожежного депо, вікна, стелі в службових приміщеннях, оперативний автомобіль та пожежну автоцистерну.
На щастя, особовий склад залишився неушкодженим.
Нагадаємо
Протягом минулої доби зафіксовано 183 бойових зіткнення. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, також противник був активним на Куп’янському, Лиманському та Курахівському напрямках.