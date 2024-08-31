В Покровске в результате обстрела рф повреждена пожарно-спасательная часть
Киев • УНН
В результате ночного обстрела Покровска российскими войсками повреждена пожарно-спасательная часть. Разрушены роллеты депо, выбиты окна, повреждены служебные автомобили, но личный состав не пострадал.
В результате очередного ночного обстрела российскими войсками города Покровск Донецкой области повреждена пожарно-спасательная часть, разрушены роллеты депо, выбиты окна и повреждены служебные автомобили. Пишет УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
Детали
Ночью российские войска снова осуществили обстрел города Покровск. Взрывная волна и осколки повредили роллеты пожарного депо, окна, потолки в служебных помещениях, оперативный автомобиль и пожарную автоцистерну.
К счастью, личный состав остался невредимым.
Напомним,
За прошедшие сутки зафиксировано 183 боевых столкновения. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении, также противник был активным на Купянском, Лиманском и Кураховском направлениях.