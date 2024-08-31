В Покровске в результате обстрела рф повреждена пожарно-спасательная часть

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ООН позволяет Украине «проецировать силу» на территорию РФ - представитель Британии

ООН позволяет Украине «проецировать силу» на территорию РФ - представитель Британии

  •  113210 просмотра
Ким Чен Ын получил новую партию орловских рысаков из России

Ким Чен Ын получил новую партию орловских рысаков из России

  •  106703 просмотра
Мужчину остановили электрошокером на митинге Трампа в Пенсильвании

Мужчину остановили электрошокером на митинге Трампа в Пенсильвании

  •  77093 просмотра
Столтенберг: Наступление Украины на Курск законно

Столтенберг: Наступление Украины на Курск законно

  •  109564 просмотра
До конца года ЕС подготовит еще 15 тыс. украинских солдат - Боррель

До конца года ЕС подготовит еще 15 тыс. украинских солдат - Боррель

  •  57990 просмотра
публикации
Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

  •  123599 просмотра
Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

  •  126488 просмотра
С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

  •  130618 просмотра
Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы

Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы
Эксклюзив

30 августа 2024, 06:55  •  135890 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
Эксклюзив

30 августа 2024, 06:30  •  133365 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Известные украинцы поздравили военных с Днем Авиации стихотворением "Крылья": видео

Известные украинцы поздравили военных с Днем Авиации стихотворением "Крылья": видео

  •  8870 просмотра
День авиации Украины, День дистанционного обучения, Всемирный день блога. Что еще можно отметить 31 августа

День авиации Украины, День дистанционного обучения, Всемирный день блога. Что еще можно отметить 31 августа

  •  48676 просмотра
Пять трогательных мелодрам: что посмотреть в первые дни осени

Пять трогательных мелодрам: что посмотреть в первые дни осени

  •  53634 просмотра
30 августа: Международный день китовой акулы, День рождения пылесоса, День рождения пылесоса

30 августа: Международный день китовой акулы, День рождения пылесоса, День рождения пылесоса

30 августа 2024, 03:07  •  105961 просмотра
Старейший кинофестиваль в мире начался в Венеции на острове Лидо: подборка представленных фильмов

Старейший кинофестиваль в мире начался в Венеции на острове Лидо: подборка представленных фильмов

29 августа 2024, 12:06  •  102313 просмотра
Актуальное
В Покровске в результате обстрела рф повреждена пожарно-спасательная часть

В Покровске в результате обстрела рф повреждена пожарно-спасательная часть

Киев  •  УНН

31 августа 2024, 10:24  •  12973 просмотра

Read in English

В результате ночного обстрела Покровска российскими войсками повреждена пожарно-спасательная часть. Разрушены роллеты депо, выбиты окна, повреждены служебные автомобили, но личный состав не пострадал.

В результате очередного ночного обстрела российскими войсками города Покровск Донецкой области повреждена пожарно-спасательная часть, разрушены роллеты депо, выбиты окна и повреждены служебные автомобили. Пишет УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

Ночью российские войска снова осуществили обстрел города Покровск. Взрывная волна и осколки повредили роллеты пожарного депо, окна, потолки в служебных помещениях, оперативный автомобиль и пожарную автоцистерну.

К счастью, личный состав остался невредимым.

Напомним,

За прошедшие сутки зафиксировано 183 боевых столкновения. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении, также противник был активным на Купянском, Лиманском и Кураховском направлениях.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Война
Украина получила первый двойной подиум на Паралимпиаде-2024
  •  30990 просмотра

Украина получила первый двойной подиум на Паралимпиаде-2024

Украина получила девятую медаль на Паралимпиаде-2024
  •  40400 просмотра

Украина получила девятую медаль на Паралимпиаде-2024

Пловчиха Ирина Пойда завоевала серебро на Паралимпиаде-2024
  •  107172 просмотра

Пловчиха Ирина Пойда завоевала серебро на Паралимпиаде-2024

Паралимпиада-2024: пловец Александр Комаров выиграл первое "золото" для Украины
  •  105169 просмотра

Паралимпиада-2024: пловец Александр Комаров выиграл первое "золото" для Украины

Эксклюзив
Лихорадка Западного Нила: врач-инфекционист рассказал о симптомах и как уберечься от болезни
  •  104134 просмотра

Лихорадка Западного Нила: врач-инфекционист рассказал о симптомах и как уберечься от болезни

Заявление Кулебы об "украинских территориях" вызвало политическое возмущение в Польше: Туск и МИД Украины отреагировали
  •  73399 просмотра

Заявление Кулебы об "украинских территориях" вызвало политическое возмущение в Польше: Туск и МИД Украины отреагировали

Украина получила первую медаль по легкой атлетике на Паралимпиаде-2024
  •  72818 просмотра

Украина получила первую медаль по легкой атлетике на Паралимпиаде-2024

Эксклюзив
Главный юрист НБУ с "подмоченной" репутацией бросает тень на работу всего регулятора - эксперт
30 августа 2024, 08:58  •  99099 просмотра

Главный юрист НБУ с "подмоченной" репутацией бросает тень на работу всего регулятора - эксперт

Эксклюзив
Компьютерное моделирование ДТП: эксперты КНИИСЭ рассказали, как этот тип исследований помогает установить все обстоятельства аварий
30 августа 2024, 08:35  •  91307 просмотра

Компьютерное моделирование ДТП: эксперты КНИИСЭ рассказали, как этот тип исследований помогает установить все обстоятельства аварий

Эксклюзив
Мамкины лжецы. В АРМА закрывают глаза на очевидное и открещиваются от номеров "прикрытия"
30 августа 2024, 07:08  •  75530 просмотра

Мамкины лжецы. В АРМА закрывают глаза на очевидное и открещиваются от номеров "прикрытия"

Популярные

До конца года ЕС подготовит еще 15 тыс. украинских солдат - Боррель

До конца года ЕС подготовит еще 15 тыс. украинских солдат - Боррель

  •  57990 просмотра
Столтенберг: Наступление Украины на Курск законно

Столтенберг: Наступление Украины на Курск законно

  •  109564 просмотра
Мужчину остановили электрошокером на митинге Трампа в Пенсильвании

Мужчину остановили электрошокером на митинге Трампа в Пенсильвании

  •  77093 просмотра
Ким Чен Ын получил новую партию орловских рысаков из России

Ким Чен Ын получил новую партию орловских рысаков из России

  •  106703 просмотра
ООН позволяет Украине «проецировать силу» на территорию РФ - представитель Британии

ООН позволяет Украине «проецировать силу» на территорию РФ - представитель Британии

  •  113210 просмотра

Публикации

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

  •  123599 просмотра
Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

  •  126488 просмотра
С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

  •  130618 просмотра
Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы

Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы
Эксклюзив

30 августа 2024, 06:55  •  135890 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
Эксклюзив

30 августа 2024, 06:30  •  133365 просмотра

Война

По меньшей мере 5 человек погибли в результате обстрела рф Часового Яра

По меньшей мере 5 человек погибли в результате обстрела рф Часового Яра

  •  4601 просмотра
Чехия не ограничивает использование переданного Украине оружия - МИД страны

Чехия не ограничивает использование переданного Украине оружия - МИД страны

  •  7059 просмотра
В Покровске в результате обстрела рф повреждена пожарно-спасательная часть

В Покровске в результате обстрела рф повреждена пожарно-спасательная часть

  •  13158 просмотра
США не отправят гражданских специалистов для обслуживания F-16 в Украине - The Wall Street Journal

США не отправят гражданских специалистов для обслуживания F-16 в Украине - The Wall Street Journal

  •  28285 просмотра
Авиаудар рф по Харькову: 6 погибших, 97 раненых, среди них 22 ребенка

Авиаудар рф по Харькову: 6 погибших, 97 раненых, среди них 22 ребенка

  •  23846 просмотра

политика

Чехия не ограничивает использование переданного Украине оружия - МИД страны

Чехия не ограничивает использование переданного Украине оружия - МИД страны

  •  7059 просмотра
США не отправят гражданских специалистов для обслуживания F-16 в Украине - The Wall Street Journal

США не отправят гражданских специалистов для обслуживания F-16 в Украине - The Wall Street Journal

  •  28285 просмотра
Гладкий прошел все необходимые проверки СБУ: Командование Сил беспилотных систем о скандальном назначении

Гладкий прошел все необходимые проверки СБУ: Командование Сил беспилотных систем о скандальном назначении

  •  43475 просмотра
Франция поддерживает право Украины использовать их оружие на территории рф

Франция поддерживает право Украины использовать их оружие на территории рф

  •  55712 просмотра
До конца года ЕС подготовит еще 15 тыс. украинских солдат - Боррель

До конца года ЕС подготовит еще 15 тыс. украинских солдат - Боррель

  •  58010 просмотра

Война

По меньшей мере 5 человек погибли в результате обстрела рф Часового Яра

По меньшей мере 5 человек погибли в результате обстрела рф Часового Яра

  •  4601 просмотра
Чехия не ограничивает использование переданного Украине оружия - МИД страны

Чехия не ограничивает использование переданного Украине оружия - МИД страны

  •  7059 просмотра
В Покровске в результате обстрела рф повреждена пожарно-спасательная часть

В Покровске в результате обстрела рф повреждена пожарно-спасательная часть

  •  13158 просмотра
США не отправят гражданских специалистов для обслуживания F-16 в Украине - The Wall Street Journal

США не отправят гражданских специалистов для обслуживания F-16 в Украине - The Wall Street Journal

  •  28285 просмотра
Авиаудар рф по Харькову: 6 погибших, 97 раненых, среди них 22 ребенка

Авиаудар рф по Харькову: 6 погибших, 97 раненых, среди них 22 ребенка

  •  23846 просмотра

политика

Чехия не ограничивает использование переданного Украине оружия - МИД страны

Чехия не ограничивает использование переданного Украине оружия - МИД страны

  •  7059 просмотра
США не отправят гражданских специалистов для обслуживания F-16 в Украине - The Wall Street Journal

США не отправят гражданских специалистов для обслуживания F-16 в Украине - The Wall Street Journal

  •  28285 просмотра
Гладкий прошел все необходимые проверки СБУ: Командование Сил беспилотных систем о скандальном назначении

Гладкий прошел все необходимые проверки СБУ: Командование Сил беспилотных систем о скандальном назначении

  •  43475 просмотра
Франция поддерживает право Украины использовать их оружие на территории рф

Франция поддерживает право Украины использовать их оружие на территории рф

  •  55712 просмотра
До конца года ЕС подготовит еще 15 тыс. украинских солдат - Боррель

До конца года ЕС подготовит еще 15 тыс. украинских солдат - Боррель

  •  58010 просмотра

Новости Бизнеса

Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

  •  47855 просмотра
Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

30 августа 2024, 08:49  •  53056 просмотра
30 многоканальных РЭБов получила Национальная гвардия от WOG и сообщества PRIDE

30 многоканальных РЭБов получила Национальная гвардия от WOG и сообщества PRIDE

29 августа 2024, 07:13  •  77507 просмотра

Экономика

S&P подтвердило рейтинг Украины на уровне «выборочный дефолт» после реструктуризации

S&P подтвердило рейтинг Украины на уровне «выборочный дефолт» после реструктуризации

  •  37812 просмотра
Ставка решила уволить руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого - СМИ

Ставка решила уволить руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого - СМИ

  •  40186 просмотра
В августе в госбюджет Украины поступило 386,2 миллиарда гривен

В августе в госбюджет Украины поступило 386,2 миллиарда гривен

  •  34131 просмотра
Завтра графики будут действовать весь день: как будут выключать свет 31 августа

Завтра графики будут действовать весь день: как будут выключать свет 31 августа

  •  32756 просмотра
Киевщина усиливает энергоустойчивость громад: в четырех районах планируют установить 14 когенерационных установок

Киевщина усиливает энергоустойчивость громад: в четырех районах планируют установить 14 когенерационных установок

  •  31252 просмотра

Киев

Площадь пожара на крыше пятиэтажки в Киеве примерно 700 м.кв - КГВА

Площадь пожара на крыше пятиэтажки в Киеве примерно 700 м.кв - КГВА

  •  2164 просмотра
Пожар на крыше пятиэтажки в Киеве: пострадавших пока нет

Пожар на крыше пятиэтажки в Киеве: пострадавших пока нет

  •  3917 просмотра
В Соломенском районе Киева масштабный пожар: пылает дом

В Соломенском районе Киева масштабный пожар: пылает дом

  •  4838 просмотра
Киев отразил четвертую воздушную атаку за неделю, уничтожив все дроны

Киев отразил четвертую воздушную атаку за неделю, уничтожив все дроны

  •  37531 просмотра
Первый пробный поезд прошел по обновленному участку метро в Киеве

Первый пробный поезд прошел по обновленному участку метро в Киеве

  •  32191 просмотра