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Генштаб: 183 бойових зіткнення за добу, найгарячіше на Покровському напрямку

Генштаб: 183 бойових зіткнення за добу, найгарячіше на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 36611 перегляди

За минулу добу зафіксовано 183 бойових зіткнення. Найактивніші бої велися на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 55 ворожих атак, а також на Куп'янському, Лиманському та Курахівському напрямках.

Протягом минулої доби зафіксовано 183 бойових зіткнення. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, також противник був активним на Куп’янському, Лиманському та Курахівському напрямках. Про це повідомили у Генштабі, передає УНН.

Деталі

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали дев’ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника. Крім цього, уразили засіб ППО та ще один важливий об’єкт.

·         На Харківському напрямку відбулося сім боєзіткнень поблизу Плетенівки, Липців та Вовчанська.

·         На Куп’янському напрямку точилося 32 бої. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Колісниківки, Новоосинового, Лозової, Андріївки, Стельмахівки та Глушківки.

·         На Лиманському напрямку ворог 22 рази атакував біля Твердохлібового, Новосергіївки, Дружелюбівки, Греківки, Чернещини, Макіївки, Невського та Новосадового.

·         На Сіверському напрямку росіяни чотири рази наступали поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар'ївки та Виїмки.

·         На Краматорському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників неподалік Калинівки, Часового Яру, Ступочок, Іванівського, Андріївки та Предтечиного.

·         На Торецькому напрямку точилося 16 боїв, зокрема, біля Торецька та Неліпівки.

·         На Покровському напрямку наші захисники відбивали 55 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Гродівка, Карлівка, Новогродівка, Маринівка, Миролюбівка, Новогродівка, Михайлівка та Селидове. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки.

·         На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 24 атаки противника поблизу Українська, Галицинівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки.

·         На Времівському напрямку російські загарбники вісім разів наступали біля Вугледару та Водяного. Успіху не мали.

·         На Оріхівському напрямку відбулося одне боєзіткнення неподалік Роботиного.

·         На Придніпровському напрямку українські захисники відбили дві атаки противника.

Втрата пілота та літака: Генштаб офіційно підтвердив аварію F-1629.08.24, 19:51 • 30090 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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