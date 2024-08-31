Генштаб: 183 боевых столкновения за сутки, самое горячее на Покровском направлении
Киев • УНН
За минувшие сутки зафиксировано 183 боевых столкновения. Самые активные бои велись на Покровском направлении, где украинские защитники отбили 55 вражеских атак, а также на Купянском, Лиманском и Кураховском направлениях.
За прошедшие сутки зафиксировано 183 боевых столкновения. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении, также противник был активным на Купянском, Лиманском и Кураховском направлениях. Об этом сообщили в Генштабе, передает УНН.
Детали
Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника. Кроме этого, поразили средство ПВО и еще один важный объект.
- На Харьковском направлении произошло семь боестолкновений вблизи Плетеневки, Липцев и Волчанска.
- На Купянском направлении шли 32 боя. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Синьковки, Колесниковки, Новоосинового, Лозовой, Андреевки, Стельмаховки и Глушковки.
- На Лиманском направлении враг 22 раза атаковал возле Твердохлебового, Новосергиевки, Дружелюбовки, Грековки, Чернещины, Макеевки, Невского и Новосадового.
- На Северском направлении русские четыре раза наступали вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.
- На Краматорском направлении произошло 12 боевых столкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков неподалеку Калиновки, Часового Яра, Ступочек, Ивановского, Андреевки и Предтечино.
- На Торецком направлении шло 16 боев, в частности, возле Торецка и Нелиповки.
- На Покровском направлении наши защитники отражали 55 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Гродовка, Карловка, Новогродовка, Мариновка, Миролюбовка, Новогродовка, Михайловка и Селидово. Наибольшая концентрация атак была возле Новогродовки.
- На Кураховском направлении Силы обороны остановили 24 атаки противника вблизи Украинской, Галициновки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки.
- На Времовском направлении российские захватчики восемь раз наступали возле Угледара и Водяного. Успеха не имели.
- На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение неподалеку Роботино.
- На Приднепровском направлении украинские защитники отбили две атаки противника.
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