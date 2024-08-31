Генштаб: 183 боевых столкновения за сутки, самое горячее на Покровском направлении

За прошедшие сутки зафиксировано 183 боевых столкновения. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении, также противник был активным на Купянском, Лиманском и Кураховском направлениях. Об этом сообщили в Генштабе, передает УНН.

Детали

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника. Кроме этого, поразили средство ПВО и еще один важный объект.

- На Харьковском направлении произошло семь боестолкновений вблизи Плетеневки, Липцев и Волчанска.

- На Купянском направлении шли 32 боя. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Синьковки, Колесниковки, Новоосинового, Лозовой, Андреевки, Стельмаховки и Глушковки.

- На Лиманском направлении враг 22 раза атаковал возле Твердохлебового, Новосергиевки, Дружелюбовки, Грековки, Чернещины, Макеевки, Невского и Новосадового.

- На Северском направлении русские четыре раза наступали вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.

- На Краматорском направлении произошло 12 боевых столкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков неподалеку Калиновки, Часового Яра, Ступочек, Ивановского, Андреевки и Предтечино.

- На Торецком направлении шло 16 боев, в частности, возле Торецка и Нелиповки.

- На Покровском направлении наши защитники отражали 55 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Гродовка, Карловка, Новогродовка, Мариновка, Миролюбовка, Новогродовка, Михайловка и Селидово. Наибольшая концентрация атак была возле Новогродовки.

- На Кураховском направлении Силы обороны остановили 24 атаки противника вблизи Украинской, Галициновки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки.

- На Времовском направлении российские захватчики восемь раз наступали возле Угледара и Водяного. Успеха не имели.

- На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение неподалеку Роботино.

- На Приднепровском направлении украинские защитники отбили две атаки противника.

Втрата пілота та літака: Генштаб офіційно підтвердив аварію F-16