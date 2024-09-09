россияне обстреляли пожарную часть в Курахово в Донецкой области

Российские войска осуществили прицельный обстрел пожарно-спасательной части в Курахово Донецкой области, повреждены здание и техника, спасатели не пострадали, сообщили в понедельник в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

"В Донецкой области российские оккупанты совершили очередной прицельный обстрел пожарно-спасательной части в Курахово Покровского района. К счастью, спасатели не пострадали", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.

Как указано, в результате вражеского удара повреждено здание и техника.

У Покровську внаслідок обстрілу рф пошкоджено пожежно-рятувальну частину